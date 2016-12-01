Тоня Матвієнко з концертом у Чернівцях

Концерт Тоні Матвієнко у Чернівцях
1 лютого, 19:00, Філармонія
Українська співачка Тоня Матвієнко після декретної відпустки повертається на сцену. Вже у січні, після новорічної перерви, артистка вирушає з концертами у продовження всеукраїнського туру "ТОБІ", який присвячує найважливішому почуттю у житті – коханню, адже саме воно здатне творити дива. У турі Тоня Матвієнко заспіває свої найкращі пісні. Прозвучать композиції і з її дебютного альбому “Сміються, Плачуть Солов’ї”.
Ціна білетів: 100 - 250 грн.
Придбати можна у касі філармонії або на сайті:
https://karabas.com/
Довідка: (0372) 52-43-38, (096) 931-00-91, (099) 373-62-68
Додаткова інформація: http://koncertino.com.ua/
https://www.facebook.com/events/1421189761233223/