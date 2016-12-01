Демографічна ситуація на Буковині

Що, Де, Коли

в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".



в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.

вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання

заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..

Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.



в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимира Заверухи, заступника директора Департаменту фінансів обллдержадміністрації Володимира Кіндрата, експерта з питань децентралізації, заступника голови обласної організації КВУ Ігоря Баб'юка та голови Великокучурівської ОТГ Василя Тодеренчука на тему: "Підсумки діяльності та розвитку перших об'єднаних територіальних громад Чернівецької області" .

в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.

Під час прес-конференції

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голів протестантських релігійних конфесій щодо святкування у Чернівецькій області 500-річчя Реформації.



у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».

в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».

у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею