Демографічна ситуація на Буковині

На 1 листопада п.р. чисельність наявного населення м.Чернівців, за оцінкою, становила 266,3 тис. осіб. У Першотравневому районі міста проживало 82 тис. осіб, у Садгірському – 29,4 тис. осіб та у Шевченківському – 154,9 тис. осіб. За січень–жовтень п.р. чисельність населення зменшилась на 63 особи.
У січні–жовтні п.р. в місті народилось 2132 дитини, померло
2124 особи (у т.ч. 22 дитини віком до 1 року), природний приріст населення становив 8 осіб.
У січні–жовтні п.р. міським відділом РАЦСу було зареєстровано 1804 шлюби, що на 9,8% менше, ніж у січні–жовтні 2015р., та 221 розлучення.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
На 1 листопада п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,9 тис. осіб, з них 391,5 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,4 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (975 осіб) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 774 та 201 особу відповідно.
У січні–жовтні п.р. в області народилося 8574 дитини, що на 505 осіб менше, ніж у січні–жовтні 2015р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,3 проти 10 народжених на 1000 жителів).
За цей період померло 9348 осіб, у тому числі 85 дітей у віці до
1 року.
У січні–жовтні п.р. відділами РАЦСу було зареєстровано 4916 шлюбів та 531 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. зменшилась на 13,9%.