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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

12:39
20 грудня

Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

12:37
20 грудня

Глибоцький район: поблизу приватного домогосподарства виявлено тіло чоловіка без ознак життя

12:35
20 грудня

Як внести до свідоцтва про народження дитини її батька

12:25
20 грудня

Платники можуть долучитись до модернізації «Електронного кабінету»

12:20
20 грудня

Від чернівецьких користувачів радіочастот бюджет отримав 215,8 тис. грн.

12:19
20 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

11:08
20 грудня

Буковинець позбувся автомобіля через приховані у сховищі цигарки

11:06
20 грудня

У Чернівцях готівкові розрахунки обліковують 1998 касових апаратів

10:58
20 грудня

«Пульс» - ефективний інструмент боротьби з корупцією

10:57
20 грудня

Відмовитися від єдиного податку можна до 21 грудня

10:56
20 грудня

З власних заощаджень чернівчани сплатили 20,4 млн. грн. податку

10:30
20 грудня

Заходи присвячені 30 річниці з дня створення Чернівецької міської організації УСВА

13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
20 грудня о 10.00
в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".
20 грудня о 12.30
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
20 грудня о 15.00
вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання
заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..
Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
20 грудня о 15.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимира Заверухи, заступника директора Департаменту фінансів обллдержадміністрації Володимира Кіндрата, експерта з питань децентралізації, заступника голови обласної організації КВУ Ігоря Баб'юка та голови Великокучурівської ОТГ Василя Тодеренчука на тему: "Підсумки діяльності та розвитку перших об'єднаних територіальних громад Чернівецької області".
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
21 грудня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голів протестантських релігійних конфесій щодо святкування у Чернівецькій області 500-річчя Реформації.
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба


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Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

Сьогодні, 12:39 / Коментарів: 0
19 грудня у с. Рукшин Хотинського району сталася пожежа в господарській будівлі. Ймовірно, до виникнення пожежі призвело потрапляння іскор із комину житлового будинку на господарську будівлю. Оскільки у господарському приміщенні зберігалось сіно, вогонь швидко охопив значну площу будівлі. Пожежу помітили власники та викликали рятувальників. На місце події було направлено рятувальників із м. Хотина, які ліквідували пожежу. У результаті пожежі вогнем було знищено 1 тонну сіна. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

20 грудня близько 2 год. ночі у с. Коболчин Сокирянського району сталася пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією, до пожежі призвела несправність пічного опалення. Напередодні господар розпалив пічку, від сильної температури нагрівся комин печі, а оскільки у ньому були тріщини, сталося займання дерев’яного перекриття будинку. Пожежу помітили сусіди та повідомили вогнеборців. На момент приїзду рятувальників вогонь вже поширився на житлові кімнати, а загальна площа пожежі склала 50 кв. м. Пожежу ліквідували вогнеборці ДПРЧ № 8 м. Сокиряни. У результаті вогнем було знищено перекриття та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни будинку.

Також протягом доби рятувальники ліквідували пожежу в допоміжній будівлі літнього майданчику, що сталася у смт Глибока Глибоцького району.


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