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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:58
20 грудня

«Пульс» - ефективний інструмент боротьби з корупцією

10:57
20 грудня

Відмовитися від єдиного податку можна до 21 грудня

10:56
20 грудня

З власних заощаджень чернівчани сплатили 20,4 млн. грн. податку

10:30
20 грудня

Заходи присвячені 30 річниці з дня створення Чернівецької міської організації УСВА

13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
20 грудня о 10.00
в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".
20 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
20 грудня о 15.00
вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання
заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..
Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
20 грудня о 15.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимира Заверухи, заступника директора Департаменту фінансів обллдержадміністрації Володимира Кіндрата, експерта з питань децентралізації, заступника голови обласної організації КВУ Ігоря Баб'юка та голови Великокучурівської ОТГ Василя Тодеренчука на тему: "Підсумки діяльності та розвитку перших об'єднаних територіальних громад Чернівецької області".
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба


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Теми дня ТВА. Понеділок, 19.12.16

Сьогодні, 10:37 / Коментарів: 0


Понеділок, 19.12.16:
- Вогні головної ялинки Чернівців уже запалили.
- На Центральній площі зі щедрівками та колядками віряни відкрили різдвяний вертеп.
- Двом буковинським слабочуючим дівчаткам лікар-благодійник подарував слухові апарати.
- Чернівецькі волонтери провели благодійний аукціон, на якому продавали пряникові будиночки.
- У Чернівцях презентували унікальний календар, обличчям якого стали особливі діти.
- Для маленьких чернівчан влаштували свято в Управлінні патрульної поліції.
- "Великі секрети" для найменших буковинців.
- Юні чернівецькі каратисти змагалися не лише за медалі і кубки, а й за подарунки від Святого Миколая.
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