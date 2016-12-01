ПриватБанк постраждав через інформаційні атаки, організаторів яких я поки не можу назвати - заявив глава правління банку Олександр Дубілет.
Отже, Порошенку знадобився майже рік аби "віджати" ПриватБанк у ненависного йому Ігора Коломойского.
Історія стартувала 12 березня 2015 року, коли за ініціативою Петра Порошенка колишній його соратник, нині біглий нардеп Олександр Онищенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про "Націоналізацію ПриватБанку". Відтак, за словами Олександра Дубілета, банк пережив сім потужних інформаційних атак. Одну з них, як відомо, здійняв нещодавно "борець" з корупцією, лідер Руху нових сил Міхаел Саакашвілі. Про те, що "як не завтра, то післязавтра" банк лусне" і вкладникаам треба поспішати забрати гроші, Саакашвілі говорив під час кожного свого виступу. Ай да Саакашвілі...
Від Саакашвілі істерію довкола банку підхопив телеканал "Інтер". Клієнти масово почали забирати гроші з депозитів. За словами Олександра Дубілета, банк відчував тиск на ліквідність в останні дні, видаючи близько 2 млрд грн готівкою в день.
З інформаційними атаками і хто їх організував - зрозуміло. Не розумію лише яким боком тут МВФ, Європейська комісія і Європейський банк реконструкції і розвитку. Не здивуюсь, коли серед учасників схеми "віджиму" і націоналізації ПриватБанку опиниться керівник української філії російського "Альфа-банк" Роман Шпек. Тут у мене є деякі здогадки.Ростислав Демчук, Брюссель