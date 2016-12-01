В Україну з Анкари

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-На жаль не вбили, але смертельно поранили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Видання Hurriyet повідомляє, що напад стався, коли посол виступав з вітальною промовою. У нього стріляли, після чого дипломата доставили в лікарню з серйозним пораненням.
Останнім часом в Туреччині майже щодня проходили акції протесту проти російської політики в Сирії.
Повідомляється, що Карлов госпіталізований, і що в результаті цього нападу ще кілька людей отримали поранення.
Як пише Hurriyet, нападник, одягнений в чорний костюм з краваткою, підійшов до посла ззаду і вистрілив - спочатку в повітря, потім в посла.
В інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як озброєна людина підходить ззаду до посла і починає стріляти з криками "Аллаху акбар! Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію!"