ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
вул. Турецька, 10 відбудетьсяФорум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр.. Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання. На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.