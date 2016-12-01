У мережу потрапив запис бою на Світлодарській дузі

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
вул. Турецька, 10 відбудетьсяФорум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр.. Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання. На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
У мережу потрапив запис бою на Світлодарській дузі
Сьогодні, 15:49 / Коментарів: 0
У мережу потрапив запис запеклого бою на Світлодарській дузі.
У підписі до відео зазначено, що бойовики атакували українські позиції вранці 18 грудня. Вони використовували міномети і великокаліберну артилерію. При цьому терористи намагалися обійти позиції ЗСУ, проте їх задум був розкритий. В ході двогодинного бою наші підрозділи вмілими діями завдали бойовикам поразку. При цьому не вдалося уникнути втрат.
Раніше "Знай.ua" повідомляв, що за попередніми даними українські сили втратили п'ятеро солдат убитими. При цьому за неофіційними даними загиблих шість, ще понад двадцять солдатів отримали поранення.