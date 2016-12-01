Поразка ВО «Батьківщини» у Вижниці

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Новини
13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
20 грудня о 10.00
в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".
20 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
20 грудня о 15.00
вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання
заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..
Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».


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Поразка ВО «Батьківщини» у Вижниці

Сьогодні, 15:08 / Коментарів: 0
Поразка ВО «Батьківщини» у ВижниціЯк і передбачалось Олексій Чепіль Вижницький міський голова знову обраний головою Вижницької об’єднаної територіальної громади. За нього проголосували 4996 виборців. Це майже 70% від тих, хто взяв участь у виборах. За голову райради Михайла Андрюка проголосувало 1397 виборців (19%). За Олексія Гордійчка (Іспаський сільський голова) – 758 виборців (10,5%).

Найбільше вразили тут результати виборів депутатів громади. Зараз подаються різні цифри голосування. Але вони підтверджують одну закономірність: ВО «Батьківщина» зазнала нищівної поразки на Буковині.

Ще рік тому, ця партія до облради на Вижниччині отримала 24,86% голосів виборців. За цей час «згубили» майже 15% і нині у неї є тільки 9,99%. Це – 4-й результат.

Перше місце має БПП «Солідарність» – 17,9%. Далі йде АПУ – 13,05%, ВО «Свобода» – 10,23%, ВО «Батьківщина» – 999одний фронт – 9,9%, «Самопоміч» – 8,67%, УКРОП – 8,49%, «Сила людей» – 7% і РПУ Ляшка – 6,87%.

«Наш край» не зумів подолати 5% бар’єр.

фото з сайту Букінфо
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