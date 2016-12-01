Поразка ВО «Батьківщини» у Вижниці

Як і передбачалось Олексій Чепіль Вижницький міський голова
знову обраний головою Вижницької об’єднаної територіальної громади. За нього проголосували 4996 виборців. Це майже 70% від тих, хто взяв участь у виборах. За голову райради Михайла Андрюка
проголосувало 1397 виборців (19%). За Олексія Гордійчка
(Іспаський сільський голова) – 758 виборців (10,5%).
Найбільше вразили тут результати виборів депутатів громади. Зараз подаються різні цифри голосування. Але вони підтверджують одну закономірність: ВО «Батьківщина» зазнала нищівної поразки на Буковині.
Ще рік тому, ця партія до облради на Вижниччині отримала 24,86% голосів виборців. За цей час «згубили» майже 15% і нині у неї є тільки 9,99%. Це – 4-й результат.Перше місце має БПП «Солідарність» – 17,9%
. Далі йде АПУ – 13,05%, ВО «Свобода» – 10,23%, ВО «Батьківщина» – 999одний фронт – 9,9%, «Самопоміч» – 8,67%, УКРОП – 8,49%, «Сила людей» – 7% і РПУ Ляшка – 6,87%.
«Наш край» не зумів подолати 5% бар’єр.
фото з сайту Букінфо