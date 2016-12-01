У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

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Новини
13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
20 грудня о 10.00
в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".
20 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
20 грудня о 15.00
вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання
заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..
Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».


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У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

Сьогодні, 14:38 / Коментарів: 0
У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»


Громадські активісти «Лабораторії демократичних трансформацій», спільно з Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey», запустили онлайн-ресурс, де можна знайти інформацію про бізнес представників громади та їх родичів – «Буковинські ґешефти». Зараз, на сайті можна знайти профілі 60 державних службовців обласного рівня та 64 депутатів обласної ради. Ресурс має стати в нагоді для журналістів-розслідувачів, активістів та тих, хто прагне боротись з корупцією на місцевому рівні.

Як повідомили активісти, основою для аналітики «Буковинських ґешефтів» стали декларації про майно та доходи депутатів і державних службовців, а також дані з відкритих ресурсів – єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, e-data.gov.ua та public.nazk.gov.ua.

«З деклараціями про майно та доходи було найбільше проблем. Депутати не хотіли ділитись цим публічним документом. Ми звертались з інформаційними запитами до обласної ради, зустрічались з головами фракцій, закликали публічно за допомогою місцевих медіа. Результат: тільки 29 депутатів з 64 надали свої декларації за минулий рік», – додає активістка Лабораторії демократичних трансформацій Ольга Обершт. Вже у 2016 році вивчати декларації стане легше, адже всі чиновники заповнюватимуть їх у єдиній системі електронних декларацій.

«Закон про запобігання корупції відводить громадськості ключову роль у здійсненні антикорупційних заходів. Зокрема, наш портал, розроблений за підтримки Програми розвитку ООН, – є результатом дослідження відкритої інформації про публічних службовців, з метою виявити їх бізнесові інтереси, які можуть завадити чесній роботі у владних органах. Кожен мешканець Буковини тепер може самостійно дослідити інтереси осіб, які розпоряджаються його податками. А в разі знаходження ризиків конфлікту інтересів – повідомити про це компетентний орган для виправлення ситуації», – підкреслює директор Лабораторії демократичних трансформацій Вадим Міський.

«Буковинські ґешефти» допомагають повідомити про конфлікт інтересів чи корупційне порушення до Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК). Якщо користувач володіє інформацією про бізнес родичів чи склад родини чиновника, про це можна повідомити адміністратора ресурсу. Після перевірки повідомлення, його буде відображено на сайті», – підкреслює співавтор новоствореного ресурсу Павло Тодорович.

Активісти анонсують, що в кінці грудня розкажуть про випадки конфлікту інтересів та ситуації, які можуть містити корупційну складову у діяльності депутатів та державних службовців.

Опублікована на сайті «Буковинські ґешефти» інформація є результатом проведеного дослідження відповідно до ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції» щодо пов'язаних осіб та організації з особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Оприлюдненні відомості взяті з відкритих джерел – декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданих відповідними особами, а також із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державних порталів e-data.gov.ua та public.nazk.gov.ua.

Сайт «Буковинські ґешефти» розроблено на замовлення ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. Громадська організація «Лабораторія демократичних трансформацій» не робить тверджень щодо доведеності фактів реального чи потенційного конфлітку інтересів або винуватості особи у вчиненні корупційного правопорушення.

Не подали декларації:

Депутатська фракція Аграрної партії України
1. Бабій Михайло Олексійович
2. Бортич Лілія Іванівна
3. Жук Юрій Григорович
4. Коваль Микола Васильович
5. Сухар Анатолій Іванович
6. Телешман Василь Григорович
7. Усик Віталій Сергійович

Депутатська фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
1. Березовський Михайло Михайлович
2. Бічер Василь Георгійович
3. Куліш Володимир Іванович
4. Любимський Василь Олексійович
5. Палій Василь Миколайович
6. Субота Василь Йосипович
7. Фрей Петро Прокопович
8. Шевчук Іван Васильович

Депутатська фракція "Народний контроль"
1. Мороз Володимир Васильович
2. Шемчук Василь Миколайович

Депутатська фракція "Наш край"
1. Гайничеру Михайло Іванович
2. Мотуляк Віктор Дмитрович
3. Рошка Аурел Іванович
4. Семенюк Іван Васильович

Депутатська фракція партії ВО «Свобода»
1. Апостолюк Іван Васильович
2. Крохмаль Віктор Дмитрович
3. Поклітар Ростислав Іванович

Депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"
1. Андрюк Андрій Васильович
2. Гавриляк Юрій Васильович
3. Маковей Андрій Дмитрович
4. Стринада Микола Петрович

Депутатська фракція політичної партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП"
1. Костащук Іван Іванович
2. Малишевський Ігор Олександрович
3. Ткачук Віталій Васильович

Депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка
1. Заіц Маріан Дмитрович
2. Чернівчан Василь Назарійович
3. Штогрін Андрій Іванович

Депутатська фракція "Самопоміч"
1. Чорней Михайло Васильович
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