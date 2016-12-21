21 грудня о 12:00

в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції представники мережі ОПОРА розкажуть про те, яку позицію в рейтингу публічності міських рад займають Чернівці, оцінять, наскільки відкрито цього року працювали міський голова, виконавчі органи та депутатський корпус ЧМР та презентують рекомендації для підвищення відкритості, прозорості та підзвітності Чернівецької міської ради. Присутні також дізнаються, які міські ради стали найбільш та найменш публічними цього року за підсумками проведеного моніторингу й запрезентують рейтинг муніципалітетів.