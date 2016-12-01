Націоналізація Приватбанку: експерт назвав ризики для економіки

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
20 грудня о 10.00
в сесійній залі міської ради відбудеться презентація проекту "Модернізація системи міського електротранспорту в м.Чернівці".
20 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової, під час якої буде презентовано проект обласного бюджету на 2017 рік.
20 грудня о 15.00
вул. Турецька, 10 відбудеться Форум “Chernivtsi Final Fest - 2016” з нагоди підбиття підсумків Року англійської мови у місті Чернівці у рамках виконання
заходів Програми вивчення та популяризації англійсько їмови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 рр..
Під час Форуму за результатами роботи буде нагороджено кращих учнів та педагогів закладів освіти міста.
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».


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Націоналізація Приватбанку: експерт назвав ризики для економіки

Сьогодні, 13:59 / Коментарів: 0
Націоналізація Приватбанку: експерт назвав ризики для економікиЧерез рішення про націоналізацію Приватбанку очікують коливання на валютному ринку. Про це розповів в інтерв'ю Gazeta.ua банкір, колишній член ради НБУ Василь Горбаль.

– У Національному банку пояснили, що вирішили націоналізувати Приватбанк через високу частку кредитів "своїм", тобто інсайдерських кредитів, та потребу в докапіталізації. У самому Приватбанку кажуть, що рішення продиктоване ризиком кризи ліквідності. Вона виникла через чергову інформаційну хвилю стосовно банку. Ризик втрати ліквідності може бути реальним приводом до такого рішення. Щодо інсайдерських кредитів, слід дочекатися результатів перевірок. Мене збентежив відсоток кредитів, які отримали від банку афільовані з ним структури. Це 97 процентів.

Про що це говорить?

- Приватбанк як системний банк кредитував українську економіку. Маю сумнів, що всі кредити Приватбанку юридичним особам, які не пов'язані з його акціонерами, могли вміститися в 3 проценти. Мені здається, ця цифра значно більша. Вірю у високі відсотки таких кредитів у малих банках, які прийнято називати кишеньковими. Така частка кредитів "своїм" у Приватбанку шокувала і здивувала. Можливо, її потім скоригують. Попереду велика робота з позичальниками і акціонерами банку. Треба організувати обслуговування цих кредитів, повертати гроші.

Чому саме зараз вирішили націоналізувати Приватбанк?

- Чергова інформаційна атака - з одного боку. З іншого, рік підходить до завершення, а отже, час підбивати підсумки стосовно виконання чи невиконання плану з докапіталізації. Якщо вірити очільниці Національного банку, більше тридцяти зустрічей з Приватбанком стосовно цього питання не принесли результатів. Поки що приймаємо це на віру.

Чи дійсно держава може націоналізувати фінустанову на 100 відсотків?

- Так заявлено. Зараз порівнюють ситуацію з Приватбанком із тою, що була з Укргазбанком. Свого часу держава залишила акціонерам Укргазбанку "неконтролюючі" пакети акцій. Вартість акції не переоцінювали, тобто не було деномінації. Сьогодні заявили про деномінацію акцій акціонерів Приватбанку. Це говорить про те, що активи Укргазбанку на момент націоналізації були якісно вищими, ніж у Приватбанку. У держави і регулятора було менше недовіри до них, ніж у ситуації з Приватбанком. Акції переоцінювали у "Родовід Банку". Тоді їх оцінили в 1 гривню.

Які небезпеки такого рішення для клієнтів?

- Технічні збої з виплатами можуть бути. Однак держава взяла на себе повний контроль, тому все має бути добре. Найбільшу небезпеку викликає паніка. Її спричиняє недовіра до дій влади. Розмір паніки буде прямо пропорційний недовірі. У першу чергу це позначиться на комфорті обслуговування клієнтів банку. На якийсь час змінять кредитну політику. Нове правління має перезатвердити процедури. На переоформлення потрібен час.

- Яка частка Приватбанку на банківському ринку?

- Він домінував. Через цей банк проводили більше половини всіх платежів. По кожному виду операцій від був лідером. По депозитах його частка була меншою за половину. За іншими операціями мав 20-50 процентів на ринку.

Якими мають бути першочергові кроки держави?

- Національний банк має відкрито говорити про свої наміри та дії. У політиків, влади має бути консолідована позиція, щоб знизити паніку. У майбутньому політики мають контролювати діяльність цього банку, щоб через якийсь час держава могла продати його без збитків інвесторам.

Які наслідки рішення про націоналізацію для економіки?

- Головне - зняти ризик краху найбільшого системного банку. Решта залежить від якості активів банку. Коливання курсу долара залежатимуть від паніки. Буде частка населення, яка не довірятиме всім банкам. Знайдуться люди, які зніматимуть кошти з усіх банків. Короткотермінові коливання курсу долара будуть, але незначні. Долар скочить вище 30 гривень. Це панічні коливання. Вони пов'язані з тим, що ситуація розвивається занадто швидко, та з загальним рівнем фінансової грамотності населення. Держава зараз контролює більше половини банківського ринку. Має всі можливості стабілізувати ситуацію.

Що буде далі з Приватбанком?

- В усіх країнах входження держави в капітал банків сприймають як тимчасові. Держава заходить в банк, щоб стабілізувати ситуацію. Потім із нього виходить. Так само мало б відбутися і тут. Це позиція наших міжнародних партнерів.

Як оцінюєте кандидатуру Шлапака як керівника?

- Це - одна з найдоречніших кандидатур з-поміж тих, кого вибирали. Має досвід державного управління і роботи в банківському секторі. Але все залежить від того, як його підтримуватимуть інші органи. Передусім це стосується інформаційної політики.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк пообіцяв державний захист коштів вкладників Приватбанку.

Анна Родічкіна,
газета по-українськи
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