Націоналізація Приватбанку: експерт назвав ризики для економіки

Через рішення про націоналізацію Приватбанку очікують коливання на валютному ринку. Про це розповів в інтерв'ю Gazeta.ua банкір, колишній член ради НБУ Василь Горбаль.
– У Національному банку пояснили, що вирішили націоналізувати Приватбанк через високу частку кредитів "своїм", тобто інсайдерських кредитів, та потребу в докапіталізації. У самому Приватбанку кажуть, що рішення продиктоване ризиком кризи ліквідності. Вона виникла через чергову інформаційну хвилю стосовно банку. Ризик втрати ліквідності може бути реальним приводом до такого рішення. Щодо інсайдерських кредитів, слід дочекатися результатів перевірок. Мене збентежив відсоток кредитів, які отримали від банку афільовані з ним структури. Це 97 процентів.Про що це говорить?
- Приватбанк як системний банк кредитував українську економіку. Маю сумнів, що всі кредити Приватбанку юридичним особам, які не пов'язані з його акціонерами, могли вміститися в 3 проценти. Мені здається, ця цифра значно більша. Вірю у високі відсотки таких кредитів у малих банках, які прийнято називати кишеньковими. Така частка кредитів "своїм" у Приватбанку шокувала і здивувала. Можливо, її потім скоригують. Попереду велика робота з позичальниками і акціонерами банку. Треба організувати обслуговування цих кредитів, повертати гроші.Чому саме зараз вирішили націоналізувати Приватбанк?
- Чергова інформаційна атака - з одного боку. З іншого, рік підходить до завершення, а отже, час підбивати підсумки стосовно виконання чи невиконання плану з докапіталізації. Якщо вірити очільниці Національного банку, більше тридцяти зустрічей з Приватбанком стосовно цього питання не принесли результатів. Поки що приймаємо це на віру.Чи дійсно держава може націоналізувати фінустанову на 100 відсотків?
- Так заявлено. Зараз порівнюють ситуацію з Приватбанком із тою, що була з Укргазбанком. Свого часу держава залишила акціонерам Укргазбанку "неконтролюючі" пакети акцій. Вартість акції не переоцінювали, тобто не було деномінації. Сьогодні заявили про деномінацію акцій акціонерів Приватбанку. Це говорить про те, що активи Укргазбанку на момент націоналізації були якісно вищими, ніж у Приватбанку. У держави і регулятора було менше недовіри до них, ніж у ситуації з Приватбанком. Акції переоцінювали у "Родовід Банку". Тоді їх оцінили в 1 гривню.Які небезпеки такого рішення для клієнтів?
- Технічні збої з виплатами можуть бути. Однак держава взяла на себе повний контроль, тому все має бути добре. Найбільшу небезпеку викликає паніка. Її спричиняє недовіра до дій влади. Розмір паніки буде прямо пропорційний недовірі. У першу чергу це позначиться на комфорті обслуговування клієнтів банку. На якийсь час змінять кредитну політику. Нове правління має перезатвердити процедури. На переоформлення потрібен час.- Яка частка Приватбанку на банківському ринку?
- Він домінував. Через цей банк проводили більше половини всіх платежів. По кожному виду операцій від був лідером. По депозитах його частка була меншою за половину. За іншими операціями мав 20-50 процентів на ринку.Якими мають бути першочергові кроки держави?
- Національний банк має відкрито говорити про свої наміри та дії. У політиків, влади має бути консолідована позиція, щоб знизити паніку. У майбутньому політики мають контролювати діяльність цього банку, щоб через якийсь час держава могла продати його без збитків інвесторам.Які наслідки рішення про націоналізацію для економіки?
- Головне - зняти ризик краху найбільшого системного банку. Решта залежить від якості активів банку. Коливання курсу долара залежатимуть від паніки. Буде частка населення, яка не довірятиме всім банкам. Знайдуться люди, які зніматимуть кошти з усіх банків. Короткотермінові коливання курсу долара будуть, але незначні. Долар скочить вище 30 гривень.
Це панічні коливання. Вони пов'язані з тим, що ситуація розвивається занадто швидко, та з загальним рівнем фінансової грамотності населення. Держава зараз контролює більше половини банківського ринку. Має всі можливості стабілізувати ситуацію.Що буде далі з Приватбанком?
- В усіх країнах входження держави в капітал банків сприймають як тимчасові. Держава заходить в банк, щоб стабілізувати ситуацію. Потім із нього виходить. Так само мало б відбутися і тут. Це позиція наших міжнародних партнерів.Як оцінюєте кандидатуру Шлапака як керівника?
- Це - одна з найдоречніших кандидатур з-поміж тих, кого вибирали. Має досвід державного управління і роботи в банківському секторі. Але все залежить від того, як його підтримуватимуть інші органи. Передусім це стосується інформаційної політики.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк пообіцяв державний захист коштів вкладників Приватбанку.
Анна Родічкіна,
газета по-українськи