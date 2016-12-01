У "Приватбанку" розповіли, що буде після націоналізації

Що, Де, Коли

З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.





У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».







в будинку з левами (каб.418) з нагоди дня Святого Миколая голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у привітанні дітей загиблих учасників АТО з Днем святого Миколая.

в 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

о 15 годині - відкриття Шопки на Центральній площі

о 17 годині - урочисте відкриття головної міської ялинки на Соборній площі.

в обласному театрі ляльок (вул. Головна, 22) за сприяння депутатів фракції «Батьківщина» Чернівецької міськради з нагоди Дня Святого Миколая відбудеться розважальна програма для дітей.

У програмі передбачена лялькова вистава і подарунки дітям.

До участі запрошені діти з родин бійців АТО, з малозабезпечених сімей, вихованці спецшколи-інтернату №2.

у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».