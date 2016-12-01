У "Приватбанку" розповіли, що буде після націоналізації

Після націоналізації "Приватбанку" всі кошти на поточних і депозитних рахунках всіх фізичних та юридичних осіб будуть збережені, а банк буде працювати в стандартному режимі.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав директор з інформаційних технологій "Приватбанку" Дмитро Дубілет.
"Дорогі друзі, сьогодні "Приватбанк" стає державним банком. Це несподівана новина (в тому числі для мене, повірте), але хвилюватися не потрібно", - написав він.
За словами Дубілета, всі кошти на поточних і депозитних рахунках всіх фізичних та юридичних осіб будуть збережені. Це гарантує держава.
Крім того, він пояснив чому так сталося.
"З тих пір, як почалася війна, наш банк пережив сім інформаційних атак. Будь-який інший банк не пережив би будь-яку з них. Але остання атака, яка розпочалася тиждень тому, була найважчою. Кожен день ми оновлювали рекорди за кількістю коштів, виданих клієнтам в банкоматах і відділеннях", - написав банкір.
Останньою атакою, за словами Дубілета, яка зіграла ключову роль, був випуск новин на "Інтері", в якому йшлося про те, що в понеділок "ПриватБанк" призупинить всі платежі.
"Власне, рішення про добровільну і мирну передачу банку у володіння державі було прийнято рівно в той момент, коли ми зрозуміли, що цю інформаційну атаку ми можемо не пережити, і що під загрозою можуть опинитися наші клієнти", - зазначив Дубілет.
Також, за його словами, банк і надалі буде працювати в стандартному режимі.
"Страшно зізнатися, але я не думаю, що клієнти або співробітники відчують особливу різницю в роботі банку. У нас все працює, як годинник. У головному офісі та у відділеннях залишаються ті ж професіонали. У банку створена унікальна корпоративна культура. Все це нікуди не дінеться", - написав Дубілет.
Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".
Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.
Джерело: Економічна правда