Експерт критикує націоналізацію "Приватбанку": ніяких відносин з держбанками

"Приватбанк" / Getty Images
Націоналізація "Приватбанку" призведе до зубожіння населення України.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив кономічний експерт Тарас Загородній.
Гонтарева рекомендує "Аваль" і "Ощадбанк"? Значить викреслюємо зі списку. Все, що рекомендує Гонтарева – западло, – вважає він.
"З "Привату" треба валити? Зараз ця чиновницька сарана "реформаторів" і "єврооптимістів" почне добивати будь-який бізнес в країні, який ще живий, який міг сховатися від них в "Приваті", – переконаний Загородній
Ця влада розумніша від попередніх. Вони розуміють, що "середній клас" потрібно знищувати. Їм потрібна путінська модель, де нагорі "надбагаті", а внизу забиті "надбідні" на держподачках. Бідні і забиті не страйкують і не вимагають зміни влади. Вони терпляче чекають на свій пайок. Тому без ілюзій. Ніяких відносин з державними банками. Собі дорожче. Повернемося, коли він буде знову в нормальних руках. Сподіваюся, тієї ж команди,
– підсумував експерт.
Джерело: 24 Канал