З'явилася інформація, як Україна підтримуватиме "Приватбанк"

З Україною "Приватбанк" процвітатиме / Соцмережі
Національний банк України та Міністерство фінансів розповіли про свої плани щодо підтримки напередодні націоналізованого "Приватбанку".
Про це повідомили міністр фінансів Олександр Данилюк і голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.
Так, Національний банк планує підтримати "ПриватБанк" у разі необхідності ліквідністю для забезпечення безперебійних виплат вкладів.
Крім того, працівники міністерства фінансів отримуватимуть заробітну плату у "Приватбанку".
Як символ стабільності Міністерство фінансів вирішило перевести свій зарплатний проект до "Приватбанку". Ми довіряємо й "Ощадбанку" як державному, а зараз і "Приватний банк" буде для нас як символ стабільності, – зазначив Данилюк
Він додав, що до наглядової ради фінустанови "увійдуть найкращі світові спеціалісти", представники міжнародних організацій, зараз формується професійна команда менеджменту.
Міністр також наголосив, що усі міжнародні партнери підтримують рішення щодо націоналізації "Приватбанку".
Щоправда, у НБУ ще не знають, як у подальшому працюватиме система "Приват24".
Я не можу вам сказати про програму "Приват 24", але якщо ви подивитесь на Ощад 24, або Райфазен 24, то програми особливо не відрізняються,
– розповіла Гонтарева.
За її словами, зараз команда НБУ та Фонду гарантування, більш ніж 100 людей працюють у Дніпрі, визначаючи власність на все програмне забезпечення.
Джерело: 24 Канал