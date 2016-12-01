Гонтарева пояснила, чому націоналізували "Приватбанк"

Національний банк України відніс "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних і звернувся до уряду передати цей системно важливий банк у державну власність.
Таку заяву зробила голова НБУ Валерія Гонтарева під час брифінгу.
За її словами, проблеми, що переживав "Приватбанк" останнім часом, загрожували фінансовій системі України.
Інспекційні перевірки та стрес-тестування з боку НБУ виявили нестачу капіталу "Приватбанку". Ця нестача станом на 1 квітня 2015 року становила 113 мільярдів гривень. До такого становище призвели не лише криза в економіці України, а й невиважена кредитна політика "Приватбанку",
– зазначила вона.
Очільниця НБУ зауважила, що фінустанова повинна була подолати ці проблеми, адже "правила є однаковими для всіх", однак не зробила цього.
За останній рік НБУ провів понад 30 зустрічей з власниками та керівниками "Приватбанку". Враховуючи системну важливість "Приватбанку", НБУ неодноразово продовжував терміни до капіталізації. В результаті станом на 1 грудня 2016 року нестача в капіталі банку зросла до 148 мільярдів гривень, а ліквідність банку суттєво знизилася. Банк майже рік не виконував нормативи обов’язкового резервування, а прострочена заборгованість банку перед регулятором за стабілізаційними кредитами становила 14 мільярдів гривень, а загальна заборгованість – 19 мільярдів гривень. Усвідомлюючи всю ситуацію та ризики для фінансового сектору України, ми вже не могли чекати довше,
– зауважила голова НБУ.
Гонтарева також додала, що акціонери надіслали до Кабміну листа із проханням про входження держави у капітал банку. Цим листом вони зобов’язалися реструктуризувати кредити, надані банком юридичним особам, до 1 липня 2017 року.
Джерело: 24 Канал