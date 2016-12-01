У Національній раді реформ повідомили про призупинення деяких платежів у "Приватбанку"

"Приватбанк" / Апостроф
"Приватбанк" лише на одну добу призупинить виконання платежів юридичних осіб.
Як написала проектний менеджер реформ фінансового сектору проектного офісу Національної ради реформ Вікторія Страхова на своїй сторінці у Facebook, пов’язано це з з технічною необхідністю, обумовленою процедурою зміни контролю та особливостями законодавства.
"Буде зупинка на 1 день корпоративних платежів. Це ніяк не пов'язано ні з ліквідністю, ні з будь-якими іншими показниками банку. Це технічна необхідність, обумовлена процедурою зміни контролю та особливостями законодавства", – зазначила вона.
Також представниця Національної ради реформ нагадала, що міжбанківський переказ виконується терміном до трьох операційних днів, а внутрішньобанківський переказ виконується у строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.
"Тому "Приватбанк" навіть у процедурі зміни контролю, яка відбувається вперше в Україні (а за обсягом такого банку, мабуть, і в Європі), забезпечує швидкіші платежі, ніж передбачено законодавчо. Це стало можливим завдяки співпраці менеджменту банку та уповноважених осіб держави", – резюмувала Страхова.