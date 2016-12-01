Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

В рамках традиційних зустрічей з приватними підприємцями ринків столиці Буковини, працівники Чернівецької ОДПІ зустрілись із підприємцями МТК «Калинівський ринок», щоб роз’яснити, що погоджуючись на неофіційні умови праці, люди втрачають не лише страховий стаж і соціальний захист, а й право на пенсію у майбутньому.
Крім перевірок, які проводять податківці, інформація про порушників трудового законодавства передається до територіальних органів із питань праці. В результаті, - так званий працедавець, крім донарахованих податків і штрафної санкції у розмірі 25 відсотків від донарахованої суми, буде зобов’язаний сплатити фінансові штрафи за порушення трудового законодавства.
Суми штрафів до працедавців за недотримання мінімальних гарантій з оплати праці (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі виконання роботи упродовж повного робочого часу) сягають значних розмірів – від 16000 грн. до 48000 грн. за кожного «сірого наймита». Відповідальність за неналежне оформлення трудових відносин зросла у зв'язку з підвищенням з 1 грудня мінімальної зарплати до 1600 грн.
Податківці звернули увагу, що ці штрафи накладаються не лише на юридичних осіб, але й на роботодавців – фізичних осіб – підприємців.
Презентували підприємцям і тематичну листівку «З 1 грудня - нові розміри штрафів за неналежне оформлення трудових відносин».
Такі зустрічі будуть проводитись і надалі на ринках Чернівців, адже підприємцям необхідно знати про наслідки порушень законодавства, щоб уникнути відповідальності та штрафних санкцій, маючи імідж платника з позитивною податковою історією.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ