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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».


19 грудня о 14.00
в будинку з левами (каб.418) з нагоди дня Святого Миколая голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у привітанні дітей загиблих учасників АТО з Днем святого Миколая.
19 грудня о 14.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
о 15 годині - відкриття Шопки на Центральній площі
о 17 годині - урочисте відкриття головної міської ялинки на Соборній площі.
19 грудня о 14.00
в обласному театрі ляльок (вул. Головна, 22) за сприяння депутатів фракції «Батьківщина» Чернівецької міськради з нагоди Дня Святого Миколая відбудеться розважальна програма для дітей.
У програмі передбачена лялькова вистава і подарунки дітям.
До участі запрошені діти з родин бійців АТО, з малозабезпечених сімей, вихованці спецшколи-інтернату №2.
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».


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Теми Тижня ТВА субота, 17.12.2016

Сьогодні, 12:54 / Коментарів: 0


Субота, 17.12.16:
- Потужне німецьке підприємство запрацювало у Чернівцях.
- Хто надумав знищити комунальне підприємство у Чернівцях, а всю його роботу передати приватникам?
- Чиновники обговорили з громадою проект бюджету на 2017 рік.
- 20 мільйонів на житло для АТОвців.
- На сайті "Буковинські гешефти" є інформація про декларації, бізнес та родичів обласних депутатів і чиновників.
- На Буковині немає ані вакцини, ані противірусних препаратів.
- Як у ранньому віці виявляти ознаки аутизму, у Чернівцях батьків та педагогів вчили столичні експерти.
- Чернівчанка Катерина Сохляєва усе життя намагається дізнатися імена тих, хто вбивав євреїв у Садгорі.
- У Чернівцях заклали капсулу на знак початку будівництва сучасного стадіону.
- Головну ялинку Чернівців уже прикрашають.
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