Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США. Порівняно з січнем–жовтнем минулого року обсяг експорту збільшився на 1,7%, імпорту – на 17,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,8 млн.дол.США. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 84 країн світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 52,8% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 55,1% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (21,8% від загального обсягу експорту), Німеччини (10,5%) та Білорусі (10,4%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (15,7% від загального обсягу завезених у область товарів), Румунії (13,7%), Польщі (13,5%) та Китаю – (11,7%).
Товарна структура експорту у січні–жовтні п.р. була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (26,1% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (15,5%), продуктів рослинного походження (11,6%), машин, обладнання та механізмів (10,8%) і меблів (10,3%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (32,3% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінні метали та вироби з них (15,3%) і машини, обладнання та механізми (13,5%).