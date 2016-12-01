Листопадові зміни для неприбутківців

З 20 листопада 2016 року відбулися зміни в оподаткуванні неприбуткових організацій, які внесені Законом України від 6 жовтня 2016 року №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Так, абзац третій підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України доповнено положенням, відповідно до якого фінансування видатків на утримання неприбуткової організацій, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) або їх частини.
Також змінами дозволено релігійним організаціям використовувати свої доходи на здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для таких організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
Підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій є встановлення контролюючим органом відповідно до норм ПКУ факту використання доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 статті 133 ПКУ.
Докладніше - у листі ДФС України від 09.12.2016 №39344/7/99-99-15-02-01-17.