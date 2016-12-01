Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

18 грудня, чотири новостворені об’єднані громади Чернівецької області обирали собі голів та депутатів. За попередніми даними, на виборчі дільниці прийшло 42,3% виборців. Процес голосування не обійшовся й без порушень - повідомляють спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА у Чернівецькій області.
Вже майже всі виборчі комісії завершили процедуру отримання протоколів від дільничних виборчих комісій та почали складати протокол з підсумками голосування, окрім Вашківської ТВК, яка оголосила перерву в роботі комісії, що є порушенням ч.2 Ст. 83 ЗУ “Про місцеві вибори” відповідно до якої, засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування.
За попередніми результатами виборів, головою Тереблечанської обєднаної громади став Сака Валерій, Сторожинецьку громаду очолить – Карлійчук Микола, Вижницьку – Чепіль Олексій, а головою Вашківської громади став Перч Микола.
Протягом дня голосування спостерігачі ОПОРИ не раз фіксували намагання членами виборчих комісій видавати бюлетені виборцям без паспорта, зокрема – у селах Чорногузи, Замостя та Карапчів.
Крім того, у місті Вижниця, селах Чорногузи, Мілієве та Іспас до сьогодні в громадських місцях була розміщена друкована агітація, яка згідно з вимогами законодавства мала бути знята ще 16-го грудня, а в с. Замостя було виявлено незаконну агітацію на території ДВК. Відтак станом на 17-18 грудня ці друковані листівки можна вважати незаконною агітацією.
Було виявлено ще ряд проблем в роботі комісій. Окремі з них не вели протоколи ранкового засідання, а також не завжди розміщували інформаційні таблиці про присутність в приміщені власне дільничної виборчої комісії. Вже під час прийому виборчих документів в Територіальних виборчих комісіях для остаточного встановлення результатів виборів, були зафіксовані випадки фальсифікації виборчих документів та вивіз печаток ДВК за межі дільниць, що заборонено п. 11,Ст. 82 ЗУ “Про місцеві вибори”. Як повідомили члени комісій, їм порекомендували брати печатку з собою члени територіальної виборчої комісії.
Ще на одній дільниці члени комісії дозволили присутність в приміщенні ДВК одразу 5-ох спостерігачів від однієї політичної сили, що суперечить законодавству, згідно з яким на одній дільниці одночасно може бути не більше 2-ох спостерігачів від однієї організації.
Також спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА у Чернівецькій області звертають увагу місцевих органів влади, які відповідають за організацію виборчого процесу, що більшість відвіданих спостерігачами ОПОРИ приміщень дільничних виборчих комісій не обігрівалися. Це значно ускладнювало роботу їх членів. Відтак, можна зробити висновок, органами влади не було створено належних умов для організації виборчого процесу.
ОПОРА нагадує: згідно з частиною 2 статті 3 Закону України “Про місцеві вибори”, документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є паспорт громадянина України.
Згідно з пунктом 5 частини 9 статті 27 цього ж Закону, на засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог Закону, серед інших, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації).