На Буковиі адвоката-шахрая позбавлено права займатись адвокатською діяльністю

Апеляційний суд Чернівецької області частково підтримав позицію прокуратури та скасував виправдувальний вирок відносно адвоката, який обвинувачується у шахрайстві та пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що адвокат шахрайським шляхом заволодів грошима матері свого клієнта, переконавши жінку, що для того, щоб її сину не призначили реальну міру покарання, потрібно передати 2000 доларів США неправомірної вигоди працівнику прокуратури та судді.
26 березня 2015 року правоохоронці затримали адвоката після одержання вказаної суми від громадянки Н.
Cуд першої інстанції, незважаючи на те, що сторона обвинувачення надала достатні докази вини адвоката та орієнтувала на призначенням покарання у виді 5 років позбавлення волі, дійшов висновку про недоведеність вини обвинуваченого та ухвалив виправдувальний вирок.
Прокуратура категорично не погодилась з таким рішенням та подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд Чернівецької області частково визнав вину адвоката, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), та призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Також відносно нього застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права займатись адвокатською діяльністю строком на 2 роки.
Однак, із вказаним вироком апеляційного суду прокуратура теж не погоджується, а тому буде оскаржувати його у касаційному порядку.