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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:08
19 грудня

Чернівецькі податківці розповідали на «Калинівському ринку» про відповідальність за нелегальну працю

13:05
19 грудня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину

12:48
19 грудня

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні п.р. становив 89,2 млн.дол.США, імпорту – 73,4 млн.дол.США.

12:45
19 грудня

Реєстр неприбуткових установ та організацій – у відкритому доступі

12:45
19 грудня

Листопадові зміни для неприбутківців

12:43
19 грудня

830 чернівчан повернули більше мільйона сплачених податків

12:41
19 грудня

Вибори в об’єднані територіальні громади на Буковині: спроби голосувати без паспорта, зайві спостерігачі та холоднеча

12:27
19 грудня

Буковинські митники вилучили тягач вартістю понад шістсот тисяч та 930 пачок сигарет

12:20
19 грудня

Двоє буковинців потрапили під воду під час риболовлі

11:52
19 грудня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».


19 грудня о 14.00
в будинку з левами (каб.418) з нагоди дня Святого Миколая голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у привітанні дітей загиблих учасників АТО з Днем святого Миколая.
19 грудня о 14.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
о 15 годині - відкриття Шопки на Центральній площі
о 17 годині - урочисте відкриття головної міської ялинки на Соборній площі.
19 грудня о 14.00
в обласному театрі ляльок (вул. Головна, 22) за сприяння депутатів фракції «Батьківщина» Чернівецької міськради з нагоди Дня Святого Миколая відбудеться розважальна програма для дітей.
У програмі передбачена лялькова вистава і подарунки дітям.
До участі запрошені діти з родин бійців АТО, з малозабезпечених сімей, вихованці спецшколи-інтернату №2.
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».


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22 грудня о 15.30

22-12-2016, 15:30 / Коментарів: 0
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».

Відбудеться обговорення про запровадження системного підходу до позакласного виховання учнів шкіл Чернівців та області, запровадження новітніх підходів та застосування передового досвіду наших місцевих фахівців, які розвивають творчість дітей, учнівської молоді та вихованці яких вже мають яскраві всеукраїнські та міжнародні здобутки.
Також у заході візьмуть участь завідувач науко-методичним центром виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Петро Старовойт; директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Плешко Петро;
директор Чернівецького міського центру українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» Яценко Віталій; президента Чернівецького молодіжного наукового товариства "Квазар", заслужений вчитель України, вчителя фізики Першого ліцею Чернівців Пшенічко Пауль, представники профільного освітнього департаменту ОДА та управління освіти Чернівецької міської ради та переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конгресах та змаганнях.
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