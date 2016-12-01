Чернівецька область: протягом вихідних сталося 8 пожеж, під час однієї з них загинуло 2 людей

18 грудня сталася пожежа у житловому будинку в с. Юрківці Заставнівського району. За попередніми висновками фахівців, до виникнення вогню призвела неправильна експлуатація пічного опалення. Пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогонь охопив значну площу, та викликали рятувальників. Через запізніле виявлення пожежі, на момент приїзду вогнеборців її площа склала 100 кв.м. Пожежу ліквідували рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 5 м. Заставни. У результаті вогнем знищено перекриття будівлі на площі 10 кв.м. та домашнє майно.
Вночі 19 грудня у Чернівцях на ІІ провулку Ярослава Мудрого виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь помітили сусіди та повідомили рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців ДПРЧ № 3 м. Чернівців. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині будинку тіла власниці, 1933 року народження, та її сина, 1966 року народження, вже без ознак життя. Причина пожежі наразі встановлюється. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Окрім цього, протягом вихідних в області сталося ще 6 пожеж, які мали місце у Сокирянському, Заставнівському, Кіцманському районах та м. Чернівцях, під час яких вогнеборці врятували від вогню 5 будівель.