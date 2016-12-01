Аби за тепло у будинках, які не обладнані лічильниками чернівчани платили менше, Чернівецька міська рада мусить негайно прийняти рішення про сплату мешканцями таких будинків середній показник за таку ж площу, як і в будинках обладнаних лічильниками.
Навіть прем’єр Гройсман про це говорив коли був у Чернівцях – зауважила депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко.
– Таке рішення можливо прийняти навіть виконкомом Чернівецької міської ради. Якщо він неспроможний йти назустріч чернівчанам, то пропопоную підтримати пропозицію: встановити оплату за тепло у багатоповерхівках Чернівецької області, необладнаних будинковими лічильниками середню вартість за м2, як у будинках, де є лічильники.
Досить слів і піару на тарифах. Їх треба зменшити. І це спроможна зробити рада. Нехай робить.