На сайті Ради з'явився текст постанови про звільнення Насирова: звинувачення викладено на 24 сторінках

Главу ГФС і його заступника зокрема звинувачують у бездіяльності у питанні стягнення з "Укрнафти" податку 10 млрд грн
На сайті Ради з'явився текст Проекту Постанови "Про визнання роботи голови Державної фіскальної служби (ГФС) Насирова Р. М. і його першого заступника Білана С. В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад". Зокрема розміщено текст пояснювальною записки із звинуваченнями на їхню адресу, які розміщені на 24 сторінках документа. В якості мети прийняття постанови вказується рекомендація Кабміну визнати роботу Насирова і Білана незадовільною, звільнити їх і провести публічний конкурс на їхні посади.
Необхідність звільнення Романа Насирова та його заступника Сергія Білана з займаних посад пояснюється "фактами численних порушень скоєних високопосадовцями, зокрема зловживання службовим становищем та ведення неефективною фіскальної політики, спрямованої виключно на тиск на платників податків та приховування незаконної діяльності окремих суб'єктів господарювання", - йдеться в тексті пояснювальної записки.
Зазначається, що 3 жовтня народні депутати Андрій Журжій і Вікторія Войцицька направили звернення до прем'єр-міністра з вимогою винести на розгляд Кабміну подання про звільнення Насирова і Білана з посад на підставі викладених депутатами фактів порушень.
В тексті їх звернення, який розміщений на сайті http://stop-bastards.com/ на адресу чиновників зокрема звучали звинувачення в незаконних обшуках підприємств, надуманих донарахуваннях та натяки на прискорення в "вирішення" питань з боку співробітників ГФС.
Реакції прем'єр-міністра і міністра фінансів немає вже більше двох місяців, йдеться в тексті пояснювальної записки.
Серед порушень, які депутати висувають Насирову і Білану в тексті пояснювальної записки наводяться зокрема звинувачення в тому, що "всупереч вимогам законодавства ГФС не публікує на своєму офіційному сайті інформацію з реєстрів заяв про відшкодування ПДВ у повному обсязі". Також, що повернення ПДВ здійснюється "з грубими порушеннями визначеного законодавством порядку". "Підприємства, які подали заяви про бюджетне відшкодування значно пізніше, ніж інші платники податків отримують його значно раніше", - йдеться в тексті пояснювальної записки.
Депутати звинувачують чиновників і в "ручному втручання в систему електронного адміністрування податку на додану вартість".
Повідомляють, що НАБУ розпочало у відношенні Насирова і Білана досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч 2 ст. 364 КК України (№ 52016000000000318 у ЄРДР).
Також їм закидають "бездіяльність у питанні стягнення з "Укрнафти" податків на суму 10 млрд грн" та "ухилення від внесення інформації в ЄРДР за статтею 212 КК України стосовно службових осіб "Укрнафти".
У пояснювальній записці йдеться і про "низьку ефективність податкової міліції при припиненні незаконної діяльності конвертаційних центрів", "порушення кримінальних проваджень з порушенням вимог чинного законодавства (до моменту узгодження донарахованих податкових зобов'язань) з метою тиску на підприємства", "ухилення від надання інформації за податковим боргом "Укрнафти", "відсутності дій реагування на протиправні дії чиновників ГФС по вилученню горіхів у платників податків", "неналежної організації митного контролю та оформлення товарів в зоні діяльності Київської митниці", "неприйняття належних заходів щодо контролю за незаконною діяльністю "Запоріжтрансформатор".