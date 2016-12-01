Ще раз про саміт ЄС і позицію Нідерландів щодо України

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Перше: чому "головні" дипломати України Павло Клімкін і Костянтин Єлісеєв ще до підписання Угоди про асоціацію вилучили з тексту цього документу параграф про статус України як кандидата в ЄС з подальшим її членством у Євросмоюзі? Це було зроблено навмисно аби не лякати євроскептиків, що підписавши Угоду, ми відразу подамо заявку на вступ у ЄС. Думали не "муляти" українофобам в Євросоюзі очі. Сподівались, що допишемо цей пункт пізніше, після повної ратифікації Угоди всіма країнами Європейського Союзу та після одержання безвізу.
Однак нідерландські політики виявились хитрішими від наших і домоглися ухвалення окремого документу, де вказано, що ЄС не надаватиме Україні членства в Євросоюзі. Але і це не так страшно. Головна небезпека у "Вимогах Нідерландів" - це не надавати Україні допомоги в обороні і не застосовувати колективну оборону України. В чому небезпека? А в тому, що Нідерланди цим рядочком перекреслили нам перспективу вступу не лише в ЄС, але і в НАТО.
"фахівці" української дипломатії заперечать мені. Мовляв, ЄС і НАТО - це різні міжнародні структури. Різні, то різні, але майже всі країни-члени ЄС є одночасно і членами НАТО. Запевнивши Нідерланди, що ЄС не надаватимуть нам колективної оборони, вони цим самим запевнили голандців, що не допустять Україну в НАТО.
Ось такий розклад, шановні