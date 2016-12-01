Сімейна підтримка Героя АТО генерала Гордійчука: фото, яке доводить до сліз

Ігор Гордійчук тримав стратегічні висоти Савур-Могили під обстрілами російської артилерії, чим спас не одне життя українського бійця. Отримав поранення, які не давали йому шансу вижити. Але йому вдалося. Завдяки підтримці дружини Тетяни, яка підтримує його і тепер. В прямому сенсі цього слова.Нещодавно волонтери вирішили створити широкоформатний фотоальбом під назвою "Янголи серед нас", аби зібрати 40 мільйонів гривень на унікальний центр для реабілітації солдат, які повернулися із зони АТО. Героями календаря стали відомі героїчні українці, які вижили у гарячих точках війни на Донбасі. Серед них і генерал Ігор Гордійчук.Під час презентації з Героєм України вирішив сфотографуватися десантник 25 бригади Валерій Ананьєв.Та ця фотографія має зворотній бік, яка показує, хто насправді допомагає Ігорю Гордійчуку триматися. Це його дружина Тетяна, яка всіляко підтримує свого чоловіка.У серпні 2014 року вона знайшла свого важкопораненого чоловіка без свідомості в госпіталі Дніпра. Він був без свідомості кілька діб, і втратив багато крові. Вона не відходила від нього ні на годину – і він прийшов до тями. У вересні 2014 року у нього почалося велике зараження, температура не спадала, його довелося ввести в кому. Вона цілу добу була поруч, її очі не просихає від сліз. І він вийшов з коми. Він міг втратити пам'ять, і йому довелося заново вчитися рухатися. Вона з ним невідривно на всіх процедурах, і цілими днями вона допомагає йому знайти себе. І зараз він знову тверезомисляча людина, і з кожним місяцем він все впевненіше крокує, і все міцніше його рука. Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук вчиться ходити. І на благодійній акції на користь поранених він фотографувався стоячи на своїх ногах. Він знає, що він не впаде, тому що дружина Тетяна на кожній фотографії ставала і страхувала героя позаду, так, щоб не потрапити в кадр. Вони обидва думають, що видима підтримка – це прояв слабкості для генерала. А насправді – це фотографія небаченої сили. В цьому фото – сила любові і гідності, яка здатна повернути з того світу, перемогти всі хвороби, розтрощити будь-які перешкоди,– написав про цю фотографію журналіст Юрій Бутусов.