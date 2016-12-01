Саміт ЄС у Брюсселі і Україна

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Друже Марк, говорить президент Ради ЄС Дональд Туск прем'єру Нідерландів. Ну не нагнітай ти з тією Україною. ЄС візьме до уваги твої вимоги, але Угода має бути ратифікована в повному обсязі і у тій формі й редакції, як і записано в Угоді.
Президент Європарламенту Мартін Шульц нагадав лідерам ЄС, в яких умовах підписувалася Угода про асоціацію з Україною, і закликав їх до пошуку виходу з ситуації, яка склалася з її ратифікацією. Про це він сказав на своїй останній прес-конференції в якості президента Європарламенту на саміті ЄС.
Друге - ЄС ухвалив рішення про продовження санкцій супротив Росії ще на наступних півроку.
Візове питання. Українцям слід очікувати безвіз не раніше весни 2017 року.
Решта уваги саміту була відведена гуманітарній катастрофі в Сирії. Ця трагедія затьмарила всі інші питання порядку денного саміту ЄС.