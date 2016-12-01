Саміт ЄС у Брюсселі і Україна

Що, Де, Коли

у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника . У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.

Вхід вільний.

в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради , на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.

З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.



