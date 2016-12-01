ЄС сказав "yes" і у мене відлягло від серця

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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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ЄС сказав "yes" і у мене відлягло від серця

Сьогодні, 14:22 / Коментарів: 0
ЄС сказав "yes" і у мене відлягло від серця Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Хороші новини з Брюсселя! Рада Європейського Союзу вчора заслуховувала вимоги прем'єр міністра Нідерландів Мартіна Рютте. Серед вимог: відмовити Україні в гарантіях безпеки, фінансовій підтримці, наданні права на проживання і роботу в країнах ЄС. Ну все, подумалось мені - Нідерланди хочуть запороти ратифікацію Угоди про асоціацію. Десь до 8-ї години вечора за кулісами йшли бої між тими хто "за" поправки Рютте і тими, хто "проти" таких поправок. Нарешті в прес центр принесли "Висновки Ради ЄС щодо України".
В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію, які не змінюють текст самої угоди.
Зокрема, стверджується, що угода «має на меті встановити тісні та тривалі відносини між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, однак не надає статусу кандидата на вступ до Євросоюзу».
Також зазначається, що Угода «підтверджує співпрацю з Україною в сфері безпеки,... але не дає гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу».
Третій пункт – угода не дає українцям додаткове право на працевлаштування, залишаючи це право за країнами-членами ЄС.
У останніх пунктах підтверджується прихильність Союзу до підтримки процесу реформ в Україні, підкреслюється важливість боротьби з корупцією та реформи системи правосуддя.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди вимагають обмежень для України в Євросоюзі.
В принципі все гаразд, знайомтесь з "Висновками" (я їх переклав, для тих хто не знає англійської):
Висновки Ради ЄС щодо України (15 грудня 2015року)
1.
Європейська Рада ще раз підтверджує свою прихильність до принципів міжнародного права та територіальної цілісності України, а також до укладення угоди між Україною та ЄС про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Метою Угоди про асоціацію є надання підтримки країнам-партнерам на їх шляху до створення стабільних і процвітаючих демократій. Вона також відображає стратегічну і геополітичну важливість регіонального контексту для ЄС.
Тому завершення ратифікації угоди з Україною залишається найважливішою метою ЄС.
2.
Ретельно вивчивши підсумки голландського референдуму 6 квітня 2016 року щодо законопроекту зі схвалення Угоди про асоціацію, а також з урахуванням занепокоєнь, які звучали перед референдумом, які були повідомлені прем'єр-міністром Нідерландів, Європейська Рада бере до уваги рішення Глав держав та урядів Європейського Союзу, яке має на меті зняти ці занепокоєння, у повній відповідності до Угоди про асоціацію та договорів ЄС. (Текст згаданого рішення викладений нижче. - ЄП)
3.
Європейська Рада наголошує, що дане рішення має обов'язкову юридичну силу для 28 держав-членів ЄС і може бути змінене або скасоване тільки за спільною згодою глав держав і урядів.
Воно набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів остаточно ратифікує Угоду про асоціацію, а Євросоюз укладе її (процедура укладення угоди означає, що ЄС завершив усі ратифікаційні процедури. - ЄП).
Якщо цього не відбудеться, дане рішення анулюється.
4.
Європейська Рада вітає результати Саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року і підкреслює рішучість Союзу поглиблювати і зміцнювати свої стосунки з Україною у світлі нинішніх проблем.
Вона визнає досягнення України у здійсненні реформ відповідно до європейських стандартів і той факт, що вона виконала умови для безвізового режиму з Європейським Союзом.
З урахуванням того, що вже схваленний повноцінний механізм призупинення безвізового режиму, законодавчим органам ЄС (Європарламенту та Раді ЄС) запропоновано завершити процедуру, наслідком якої буде скасування візових вимог для України і Грузії.
Рішення глав держав і урядів 28 держав-членів ЄС
на зустрічі в рамках Європейської Ради
щодо Угоди про асоціацію
– Глави держав і урядів 28 держав-членів Європейського Союзу, уряди яких є учасниками Угоди про асоціацію,
– Беручи до уваги підсумки голландського референдуму 6 квітня 2016 року та заклопотаності, висловлені перед референдумом,
– Маючи бажання вирішити ці проблеми в повній відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Договорів ЄС, а також у відповідності до мети ЄС поглиблювати відносини з Україною,
Вирішили ухвалити наступне спільне бачення, яке набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує, а Європейський Союз укладе Угоду про асоціацію:
А
– Угода про асоціацію має на меті встановити тісні та тривалі відносини між Партнерами (Україною та ЄС) на основі спільних цінностей, однак не надає статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а також не створює зобов'язання про присвоєння такого статусу Україні в майбутньому.
В
– Угода підтверджує співпрацю з Україною в сфері безпеки, зокрема в галузі запобігання конфліктам, регулювання криз та запобігання поширенню зброї масового знищення. Вона не містить зобов'язання щодо того, що Євросоюз або держави-члени забезпечують гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу чи підтримку Україні.
C
– Угода ставить за мету підвищення мобільності громадян. Водночас Угода не надає українським громадянам або громадянам Євросоюзу відповідно права проживати і вільно працювати на території відповідно держав-членів ЄС або України.
Угода не зменшує право держав-членів визначати обсяги допуску громадян України на свою територію з метою чи то працевлаштування, чи то самозайнятості.
D
– Угода підтверджує прихильність Союзу до підтримки процесу реформ в Україні. Угода не вимагає додаткової фінансової підтримки з боку держав-членів для України і водночас не змінює суверенне право кожної держави-члена визначати характер і обсяг двосторонньої фінансової підтримки України.
Е
– Боротьба з корупцією займає центральне місце в зміцненні відносин між сторонами Угоди. У відповідності до Угоди, сторони співпрацюватимуть у сфері запобігання корупції та боротьби з корупцією як у приватному, так і в державному секторі. Співпраця між сторонами з питань верховенства права спрямована, зокрема, на зміцнення судової системи, підвищення її ефективності, збереження її незалежності та неупередженості, а також боротьби з корупцією.
F
– Повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, а також дотримання принципу верховенства закону (в тому числі, як зазначено у пункті Е), є найважливішими елементами угоди.
Сторони зобов'язані виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди, їх дотримання буде контролюватися.
Відповідно до ст. 478 Угоди про асоціацію, кожна Сторона має право вжити відповідних заходів у разі невиконання зобов'язань. При виборі відповідних заходів пріоритет буде віддаватися тим, які якомога менше зашкодять Угоді. Ці заходи можуть, в крайньому випадку, включати призупинення будь-яких прав або зобов'язань, передбачених Угодою.
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