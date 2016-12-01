Буковина: кандидати, які балотувалися у 2015 році, масово перейшли до інших партій цьогоріч

Окремі кандидати у депутати до Вижницької, Вашківецької та Сторожинецької об’єднаних громад Буковини – 26 чоловік – на минулих місцевих виборах – 2015 року, – висувалися іншими політичними партіями, а не тими, від яких вони балотуються цьогоріч – на виборах до згаданих громад цієї неділі, 18 грудня.Щодо цих кандидатів виявлено ознаки порушення їх порядку висування на виборах – а саме чіткої вимоги законодавства балотуватися від однієї політичної сили .За даними спостерігачів ОПОРИ, у виборчих списках кандидатів у депутати громад Буковини виявлено вісім осіб, які у 2015 році на чергових місцевих виборах не пройшли до Вижницької районної ради, але які вже на виборах 2016 до ради новоствореної громади висуваються уже іншими політичними партій.Зокрема, партія «Сила людей» висуває Івана Григоряка та Олексія Труфина, які у 2015 році представляли «УКРОП».В списках кандидатів від «Народного фронту» з’явилася Олена Дзюрбан, яка у 2015 році балотувалася від «Аграрної партії України» та Дмитро Семенчук – від «БПП «Солідарність».Представники «Аграрної партії України» у 2015 році вже на виборах громад 2016 року перейшли як кандидати до інших політичних партій – Наталія Беспалова – до «Об’єднання «Самопоміч», Юрій Ткачук – до ВО «Батьківщина».Політична партія «Свобода» висуває Юрія Лучика по округу № 20 (с. Іспас), який на минулих виборах представляв «БПП «Солідарність».Богдан Гришин-Грищук на чергових місцевих виборах висувався від «Радикальної партії Олега Ляшка», а вже на виборах до новоствореної громади дав згоду балотуватись за виборчим списком «БПП «Солідарність».У Вашківецькій громаді Буковини схожа ситуація. Перший кандидат у списку «Народний фронт» Віталій Гарас на чергових місцевих виборах 2015 року балотувався від «БПП «Солідарність».Особи, які представляли на виборах 2015 року «УКРОП» - Юрій Баланюк тепер висувається «Аграрною партією України», а Володимир Помич – йде від «БПП «Солідарність».До команди ВО «Свобода» приєднався Андрій Павлюк, який торік на місцевих виборах представляв політичну партію «УКРОП».Наталя Мельничук, кандидат у депутати у 2015 році від «Аграрної партії України», тепер балотується від ВО «Свобода».ВО «Батьківщина» висуває кандидата в депутати до ради громади Юрія Бабильчука, який минулого року висувався від «Радикальної партії Олега Ляшка».Оксана Мамінчук на попередніх виборах представляла ВО «Свобода», але на цьогорічних виборах приєдналася до команди «Аграрної партії України».Сторожинецькі кандидати також мають досвід балотування від різних партій. До прикладу, 3 кандидати – Апостолюк Юрій Дмитрович (в Сторожинецьку районну раду), Орендович Віктор Романович (в Сторожинецьку районну раду) та Коржан Володимир Миколайович (в Чернівецьку обласну раду) на виборах 2015 року були у виборчих списках «БПП «Солідарність», а на виборах 2016-го, що цієї неділі, вже в команді «Народного фронту» (Апостолюк і Коржан) та «Народної партії» (Орендович).Проте список «БПП «Солідарність» на виборах до рад новостворених громад окрім «втрат», ще збагатився на Гринчука Степана Григоровича (кандидата в Чернівецьку обласну раду), який раніше, як кандидат, представляв інтереси «Свободи».Цьогоріч «Аграрна партія України» втратила 3 кандидатів, які на минулих виборах балотувались до Сторожинецької районної ради – Верхоляк Ярослав Ілліч (зараз – в списку «БПП «Солідарність»), Микайло Василь Орестович (нині – в списку партії «Наш край») та Павлюк Михайло Іванович (тепер – в списку «Народної партії»), які вирішили поборотись за депутатські мандати з новою політичною силою. Водночас «Аграрна партія України» здобула нову людину – Прокопенко Галину Іванівну (кандидата в районну раду), яка відмовилась від представництва в «БПП «Солідарність».Є здобутки й в «Самопомочі», якій вдалось «переманити» Корецького Йосипа Степановича (кандидата в Сторожинецьку райраду), який залишив лави «Радикальної партії Олега Ляшка». В свою чергу «Радикальна партія Ляшка» знайшла нові кадри – Лучишина Євгена Михайловича (кандидата в Сторожинецьку райраду), який покинув «Народну партію» задля участі у виборах 18 грудня. «Батьківщина» працює вже без Нікіфоряка Станіслава Васильовича (райрада), який вирішив перейти в «Свободу».Відповідно до частини восьмої статті 41 Закону України «Про місцеві вибори», міські територіальні виборчі комісії отримали письмові пояснення від всіх вище названих кандидатів у депутати. Жоден з них не знятий із реєстрації і буде у виборчих бюлетенях громад новостворених громад Буковини цієї неділі,18 грудня.За коментарями звертайтеся:Тарас Прокоп,координатор громадського спостереження ОПОРИ за виборами у Чернівецькій області+380954900504, prokoptar@gmail.com