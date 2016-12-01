Чернівецька область: рятувальники ліквідували пожежу на пивзаводі

15 грудня о 08:06 год.до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в недіючій виробничій будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. Гагаріна. Прибувши до місця виклику, оцінивши обстановку, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про підвищення рангу пожежі та залучення додаткових сил. Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будівля старої забудови, перекриття дерев’яне, покриття шиферне по дерев’яній обрешітці та несвоєчасного повідомлення. О 09:01 год. до місця пожежі було направлено пожежний потяг з двома цистернами води загальним об’ємом 120 т. Пожежу о 09 :16 год. локалізовано об 11:35 год. ліквідовано на площі 2000 кв.м. На гасіння пожежі залучалося 15 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Причина пожежі встановлюються.
Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області