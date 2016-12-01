Відповідальність за сепаратизм

Зокрема, згідно зі статтею 110 Кримінального кодексу України умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Якщо ж зазначені вище дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то покаранням буде позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Крім того, Кодекс передбачає кримінальну відповідальність і за фінансування сепаратизму.
Залежно від кваліфікації статті 110-2 Кримінального кодексу України за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України винна особа нестиме відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Водночас, слід зауважити що особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені статтею 110-2 КК України, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.Інформує Чернівецька місцева прокуратура.