Батьки вимагають від місцевої влади захистити медиків від грипу

ГО «Батьки за вакцинацію» звернулися до департаментів (управлінь) охорони здоров’я в областях України та в м.Києві із закликом винайти резерви для закупівлі вакцин проти грипу для проведення кампанії з імунізації, в першу чергу, серед медичних працівників. Ці зусилля допоможуть знизити ризик поширення епідемії грипу. Адже, медики входять в групу ризику. Не маючи захисту проти грипу в сезон різкого зростання захворюваності, вони наражають на небезпеку не лише своє власне здоров’я, але й здоров’я своїх пацієнтів, зокрема, дітей та людей похилого віку, для яких ускладнення грипу можуть бути смертельно небезпечними.