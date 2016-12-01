Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Якщо платником після закінчення граничного терміну подання декларації виявлено помилку, то він має право виправити її шляхом подання декларації з типом «Уточнююча».
Зауважимо, що з метою коригування податкового зобов’язання платнику необхідно подати дві уточнюючі декларації окремо для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих періодів, відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 ПКУ зобов’язаний до подання уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штраф.
Сума штрафу, нарахована на суми недоплати податкового зобов’язання минулих періодів або періодів поточного року, термін сплати яких на момент подання декларації минув, відображається у рядку 12 декларації.
Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ та відображається у рудку 13.
З прикладом уточнення показників декларації по житловій нерухомості можна ознайомитися у листі ДФС України від 12.12.2016 №39533/7/99-99-12-03-05-17 «Про подання уточнюючих розрахунків», - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ