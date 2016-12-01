З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від жовтня 2015 року № 859» внесено зміни до форми податкової декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року.
Податкову декларацію приведено у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:
кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);
змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;
уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.
Фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 01 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.
Враховуючи зазначені зміни протягом звітного (податкового) року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб формуються у платника податку в ІКП як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за даними податкової декларації за відповідний звітний (податковий) період. При цьому, платник податків визначає суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року в рядку 1.1 додатку Ф2, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації.
Докладніше - у листі ДФС України від 12.12.2016 № 39537/7/99-99-13-01-03.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ