В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

В Герцаївській райдержадміністрації відбулось позачергове засідання протиепізоотичної комісії, на якій розглянули питання щодо випадку виявлення сказу лисиці у селі Остриця.
Засідання проходило під головуванням заступника голови райдержадміністрації Віктора Явецького.
Випадок сказу лисиці, яку було виявлено в одному з приватних господарств с. Остриця, підтверджено результатами дослідження паталогічного матеріалу державної лабораторії ветеринарної медицини м. Чернівці.Для локалізації і недопущення поширення даного випадку комісією затверджено відповідні організаційні заходи, які передбачають накладання карантинних обмежень на село Остриця.
За результатами засідання комісії, спеціалістам управління Держпродспоживслужби у Герцаївському районі, медикам, органам місцевого самоврядування, керівникам мисливських господарств поставлено чіткі завдання щодо попередження поширення цієї небезпечної хвороби як серед диких, так і серед свійських тварин.
Організаційні заходи також передбачають проведення вакцинації домашніх тварин, дезінфекцію місця, де було виявлено заражену лисицю, передбачено роз’яснювальну роботу серед населення про загрозу поширення цієї інфекції тощо, - повідомляє Герца-інфо