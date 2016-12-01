Народний депутат України Максим Бурбак обурений тим, що районна газета "Вижницькі обрії" відмовила йому у публікації статті про колишнього регіонала, який сьогодні намагається знову прорватися до влади.
"Був сьогодні неприємно вражений позицією головного редактора районної газети "Вижницькі обрії " Марини Кисилиці. Прикро, але мені відмовили в публікації статті, в якій я нагадав вижниччанам напередодні місцевих виборів до ОТГ про колишнього регіонала Василя Ткачука, який намагається обиратися по спискам нової демократичної сили. Єдиний люстрований чиновник в районі. Голова Вижницькоі РДА за часів Януковича!!! Тушка Батьківщини в облраді попереднього скликання!!! І це в Вижницькому районі, який одним з перших підтримав Майдан?!!! Люди, скажіть, що з вами сталось за 3 роки після Майдану? Скільки ще треба пройти, щоб витравити з вас рабський страх?
Звернувся до всіх райрад області щодо процесу роздержавлення газет. Відпустіть їх, дайте можливість поширювати правду та різні точки зору. Досить їм бути рупором місцевих князьків та пристосуванців у владі. Особливо у Кельменецькому районі !!!", - написав у ФБ народний депутат