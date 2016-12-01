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Новини
11:09
16 грудня

Більше 8 тисяч чернівчан цьогоріч отримали реєстраційний номер

11:06
16 грудня

Як виправити декларацію з податку на нерухоме майно

11:01
16 грудня

З 1 січня розпочнеться кампанія декларування доходів громадян

10:55
16 грудня

В селі Остриця Герцаївського району ввели карантин через скажену лисицю

17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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Місцеві "князьки" Буковин не хочуть роздержавлення районних газет. Бурбак обурений

Сьогодні, 10:28 / Коментарів: 1
Місцеві "князьки" Буковин не хочуть роздержавлення районних газет. Бурбак обуренийНародний депутат України Максим Бурбак обурений тим, що районна газета "Вижницькі обрії" відмовила йому у публікації статті про колишнього регіонала, який сьогодні намагається знову прорватися до влади.

"Був сьогодні неприємно вражений позицією головного редактора районної газети "Вижницькі обрії " Марини Кисилиці. Прикро, але мені відмовили в публікації статті, в якій я нагадав вижниччанам напередодні місцевих виборів до ОТГ про колишнього регіонала Василя Ткачука, який намагається обиратися по спискам нової демократичної сили. Єдиний люстрований чиновник в районі. Голова Вижницькоі РДА за часів Януковича!!! Тушка Батьківщини в облраді попереднього скликання!!! І це в Вижницькому районі, який одним з перших підтримав Майдан?!!! Люди, скажіть, що з вами сталось за 3 роки після Майдану? Скільки ще треба пройти, щоб витравити з вас рабський страх?

Звернувся до всіх райрад області щодо процесу роздержавлення газет. Відпустіть їх, дайте можливість поширювати правду та різні точки зору. Досить їм бути рупором місцевих князьків та пристосуванців у владі. Особливо у Кельменецькому районі !!!", - написав у ФБ народний депутат


Місцеві "князьки" Буковин не хочуть роздержавлення районних газет. Бурбак обурений
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Сьогодні, 11:06 - марія з написав(ла): в матеріалі
Така ситуація і у Сокирянськім районі з ЗМІ.
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