Валентин Наливайченко розпочав свій передвиборчий біг?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
Президентське крісло під Петром Порошенком захиталось як ніколи. І це дуже помітно з його панічних і хаотичних рухів та заяв. Хмизу у вогонь добряче підкинув біглий нардеп Олександр Онищенко. Онищенко свідомо "палить" себе, щоб "спалити" банду кримінальних злочинців, які купують і продають право на владу. Майбутній кандидат у президенти України Валентин Наливайченко скорисиався нагодою і підсилив скандал своїми заявами. Причому, заявами не лише для українських ЗМІ та у соцмережах - Валентн три дні провів у США, де зустрічався з представниками Дональда Трампа та конгресменами. Говорить, що також зробить звернення у спецслужби США щодо корупційних і кримінальних дій Петра Порошенка та його оточення.
Усі ми добре знаємо, що попікшись на Петрі Порошенку тепер Вашингтон та Брюссель будуть дуже ретельно придивлятись до майбутнього кандидата у президенти України. Їх підтримка, безумовно впливатиме на майбутню виборчу кампанію.Тому чимало аналітиків розцінюють візити Наливайченка до Вашингтону як напрацювання контактів з провідними політиками США і зокрема командою Дональда Трампа аби в подальшому заручитись їх підтримкою під час виборчої кампанії.
Сьогодні рейтинг Валентина Наливайченка не є високим. Не знаю точно, які зараз стосунки між Валентином Наливайченком і керівництвом ВО Батьківщина. Якщо ж попередні домовленості між Наливайченком і Тимошенко залишаються в силі - в майбутньому це може бути потужним тандемом.