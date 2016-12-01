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Новини
17:01
15 грудня

Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

16:58
15 грудня

Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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Чернівецька служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

Сьогодні, 17:01 / Коментарів: 0
Державна служба зайнятості закликає усіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги у виборі майбутньої професії. Такі тестування можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості. Про це повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (ЦА) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.
За його словами, всього протягом січня-листопада 2016 року понад 783 тис. школярів скористалися послугами служби зайнятості. Фахівцями з профорієнтації надано 783,5 тис. консультацій, з них 241,8 тис. передбачають використання профдіагностичного інструментарію.
«За даними міжнародних організацій близько половини молодих людей в Україні працює не за спеціальністю. І ці цифри говорять про те, що визначення майбутнього фаху потрібно підходити дуже виважено і приділяти цьому достатню кількість уваги. В усіх центрах зайнятості молоді люди можуть пройти цілий ряд профдіагностичних заходів для визначення своїх сильних сторін на професійних здібностей. Коли людина буде знати який тип роботи їй підходить за темпераментом і професійними якостями, шанси обрати правильну спеціальність буде набагато легше. Тому ми закликаємо не пізніше ніж з 9 класу починати проходити профорієнтаційні тести”, - наголосив В.Ярошенко.
Ще один факт, який, на думку очільника ДСЗ, підкреслює необхідність проведення профорієнтаційної роботи – дисбаланс на ринку праці. Популярність професій та затребуваність фахівців, які були необхідні 10 років тому, кардинально змінилася. Нині роботодавцям вкрай необхідні “робочі руки”.
«Звернувшись до фахівців з профорієнтації будь-якого центру зайнятості, ви можете отримати консультацію з найрізноманітніших питань. Від «як правильно обрати професію» до «в якому вузі її можна отримати». Консультації передбачають усестороннє врахування здібностей особистості до того чи іншого типу професій та надання конкретної поради. Комп’ютерна обробка даних є об’єктивною, а тому більш як на 90% співпадає з реальною картиною. До того ж, система надає перелік варіантів професій для обрання» - додав Ярошенко.
Цікаво, що окрім індивідуального консультацій, починаючи з середнього шкільного віку, для дітей проводяться групові заходи, які передбачають не лише профорієнтаційне тестування. Під час таких зустрічей учням роз’яснюють важливість визначення професійного майбутнього, а також надають оперативну інформацію щодо стану ринку праці регіону та України в цілому, проводять екскурсії на підприємства. А для початкових класів профорієнтація проводиться в інтерактивній формі.
У службі переконані, що індивідуальні консультації завжди мають мотиваційний характер. Адже переважна більшість майбутніх випускників мають дуже слабке уявлення про те, на скільки залежить їх самореалізація у суспільстві від правильного вибору професії.
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