Загиблому герою Віктору Редькіну відкрили меморіальну дошку

Сьогодні на фасаді будинку, де проживає родина загиблого Героя антитерористичної операції Віктора Редькіна (провулок Ентузіастів, 12), було відкрито меморіальну дошку на його честь. Олександр Фищук звертаючись до всіх присутніх та до членів родини Героя, зазначив, що Віктор Редькін був справжнім патріотом України, справнім військовим, гідною людиною. «Віктор був родом з Луганська, і саме там він загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої держави, - зазначив Олександр Фищук. – Як відомо людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Пам'ятаймо Віктора Редькіна, пам'ятаймо військових, які героїчно загинули, боронячи рідну землю. Слава Україні!»
Дружина Героя Оксана Зубжицька-Редькіна подякувала всім небайдужим, які долучилися до створення та відкриття меморіальної дошки. «Наші Герої заслуговують на пошану та вічну пам'ять, адже вони віддали найдорожче – життя, щоб зупинити ворога та уберегти мирне небо над нашими головами. Мій чоловік був чудовою людиною, людиною честі, справжнім офіцером, добрим та людяним. Без нього світ втратив фарби…»
Джерело: http://acc.cv.ua