ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ

Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго. А життєвий рівень більшості населення падає відразу. Особливо тоді, коли революція супроводжується війною. То чи відбулися в Україні хоч якісь позитивні зміни?Поворот від Москви
Найбільш помітним є поворот України від Москви до Європи. Він виявився надзвичайно болючим: українська економіка була найтіснішим чином пов'язана з російською, і втрату величезного євразійського ринку компенсувати складно. До того ж, вітчизняне машинобудування критично залежало від постачання комплектувальних частин з Росії. Що вже говорити про залежність України від російського газу! Проте за три роки зроблено багато, щоб переорієнтуватися на інші ринки.
Лише останніми місяцями намітилося пожвавлення економіки, що вселяє надію на вихід із глибокої кризи. Фахівці пропонують прискорити позитивні процеси за рахунок власних резервів. Значні валютні надходження наша держава отримувала від продажу металу на світовому ринку. Але ціни на цей товар там помітно упали, що негативно позначилося на бюджеті країни. Тож спеціалісти пропонують переключатися на внутрішній ринок. Якщо швидко розвивати житлове будівництво в країні, то воно поглине багато металу, до того ж, забезпечить чимало нових робочих місць.
Ще більше металу потребують вітчизняні залізниці. Нестача локомотивів і вагонів стримує розвиток інших галузей економіки. Не вистачає вагонів навіть для перевезення зібраного зерна, що призводить до його відчутних втрат. А в Україні виробляють і рухомий склад, і чимало іншого, чого потребують залізниці. Цю галузь конче необхідно модернізувати, а вона потягне за собою позитивні зміни й у інших царинах. Так само потрібно наводити лад і з шосейними дорогами, які перебувають в жалюгідному стані. Їхня модернізація принесе відчутні плюси у всі сфери життя: можна буде успішно розвивати транспортний потенціал України, новий стимул отримає розвиток туризму тощо.
Нарешті країна може повністю забезпечити себе енергоресурсами, для чого необхідно випускати відповідну техніку і труби, що також потребує багато металу. У цю галузь можливе залучення зарубіжних інвестицій, що дозволить розвивати її досить швидко. Упродовж десятиліть під тиском із Москви власний видобуток нафти і газу в Україні майже не розвивався, нині ж для цього склалися сприятливі обставини. Економічна незалежність країни зі сфери мрій поступово переходить у сферу реальності.Активізація громадськості
Майдан і війна на Сході України породили могутній волонтерський рух і створення добровольчих частин. Фактично рядові громадяни врятували державу в той момент, коли розвалені московською агентурою Збройні Сили перебували у колапсі. Громадськість відчула свою силу і тисне на владу, вимагаючи від неї справжньої роботи на благо країни.
Найстрашніший ворог України - навіть не Путін, а власні корупціонери. Продажність чиновництва роз'їла державний апарат, який не здатний забезпечувати розвиток держави. Оприлюднення е-декларацій "еліти" показало суспільству, які величезні гроші опинилися у приватних кишенях "слуг народу". Переважна більшість українців ледве животіє на злиденні зарплати і пенсії, а купка корупціонерів розпоряджається вкраденими у суспільства мільярдами. Недарма в народі кажуть, що нинішня зарплата - це компенсація тим, хто не вміє красти, від тих, хто вкрав усе.
Народне терпіння доходить до краю, влада мусить рахуватися з такими настроями. Тим більше, що помітно зріс і міжнародний тиск на неї. Від реальних успіхів у боротьбі з корупцією залежить надання Україні чергових траншів МВФ - зарубіжні банкіри не бажають миритися з чиновницьким розкраданням виділених нашій державі грошей.
На жаль, боротьба з корупцією ведеться більше на словах, ніж на ділі. Щоправда, останніми днями під тиском громадськості правоохоронці затримали у селищі Затока Одеської області злочинне угруповання, створене місцевим начальством для розкрадання громадської власності у курортній місцевості. Побачимо, чи не розвалять цю справу, як зазвичай робиться у наш час - серед затриманих і селищний голова, і судді з прокурорами та поліцейським керівництвом. А ворон ворону, як відомо...
У брежнєвсько-андроповські часи, коли соціальне невдоволення в якомусь регіоні доходило критичної межі, Москва могла показово покарати подібне мафіозне угруповання районного чи навіть обласного рівня. Народ іронічно називав такі її демонстративні дії "місячниками Радянської влади". Побачимо, чи нинішні власті повторюють досвід своїх партноменклатурних попередників, чи насправді починають боротися з гідрою корупції. Все-таки інстинкт самозбереження у них повинен спрацьовувати, а учасники АТО вже відкрито обіцяють, що самі розбиратимуться з паразитами, котрі висмоктують всі соки із суспільства.
Загострилася боротьба у правлячій "еліті". Парламентарі позбавили недоторканності свого колегу з Опоблоку "гаспадіна" Новінського. Суд над ним може оприлюднити сенсаційний матеріал про втручання попереднього режиму в церковні справи, що сприятиме виведенню українського православ'я з-під московського контролю. А створення власної помісної православної церкви вимагають в Україні мільйони віруючих.
Сенсаційний матеріал виринає і у зв'язку зі справою нардепа Онищенка (він же Кадиров). Від судового переслідування він утік за кордон, де оприлюднює матеріали про масовий підкуп парламентарів. Зокрема, збіглий депутат повідомив, що на скинення уряду Яценюка він особисто виділив 30 мільйонів доларів. Цікаво, чи перепало щось від тієї суми чернівецьким борцям із "Сєнєй-кроліком"? Чи боролися вони лише заради любові до мистецтва, керуючись ідеалістичними мотивами?
Зміни відбуваються помітні, ситуація в країні загострюється. Влада мусить іти назустріч вимогам суспільства, інакше може бути зметена черговою хвилею невдоволення. А чи вистачить у неї політичної волі й уміння робити рішучі кроки? Словам більшість українців уже не вірить, люди хочуть відчути справжнє покращення власного життя. І часу у нинішньої правлячої верхівки залишилося дуже мало. Ілюзії вичерпано, необхідні реальні зміни на краще.