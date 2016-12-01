Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

Депутатська комісія з охорони здоров’я оюлради, якою керують Ігор Малишевський та Ольга Кобевко, таки має авторитет серед медиків області. Це засвідчують вибори голови профспілки працівників охорони здоров’я.
Раніше комісія справедливо ставила питання про заміну головного лікаря ОКЛ Ушакова, якому вже майже 70 років. Тоді були організовані підписи медиків, нібито за недовіру керівництву комісії. Дуже тужився за Ушаковим лікар Василов. Зроблено це за найгіршими зразками комуно-кагебістського часу та зеківсько-янучарських «понятій». Лікарів змушували підписувати брудні наклепи на молодих медиків, котрі пройшли горнило війни на Донбасі і не зламалися, не здалися.
Василов з тим наклепом виступив на сесії облради. Після цього регіонал Павел за підтримки «Опозиційного (регіонального) блоку», колишнього прислужника Януковича-Папієва, Гайничеру з «Нашого краю» і, як е дивно, нібито батьківщининця Івана Мунтяна зробив спробу поставити питання про недовіру керівництву комісії на голосування. Але зговір ВО «Батьківщина» з «Опозиційним блоком» та «Нашим краєм» не підтримали прогресивні депутати облради.
Мунтян з партією регіонів отримав нищівну поразку. А Ушаков зрозумів, що йому доведеться йти з посади головного лікаря ОКЛ. Тоді він вирішив очолити профспілку працівників охорони здоров’я області. І яке розчарування чекало регіонала Ушакова: за нього проголосували тільки 15 депутатів. Найбільше голосів медики віддали за Олександра Фустія – 62 із 83. Ще 5 голосів отримав третій кандидат на голову.
Це голосування підтвердило, що обласна депутатська комісія правильно ставить питання про зміну керівних кадрів у медицині Буковини.
Вони мусять піти!..Петро КобевкоУ зв"язку з тим, що голова облради Іван Мунтян вже відверто підтримує колишніх і нинішних регіоналів, прогресивні буковинці, учасники Революції Гідності ставлять питання про відкликання його з посади голови. Також члени ВО"Батьківщиа", активісти звертаються до голови партії Юлії Тимошенко дати оцінку ренегатським діям Мунтяна на Буковині