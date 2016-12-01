Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

«У нашому селі з якогось дива щороку зростає податок на землю, і зупинити цей процес, схоже, наміру не має ніхто, - крик душі пайовиків (від їхнього імені - голова місцевого осередку ветеранів Другої світової війни села Черепківці Глибоцького району Іван Флорович Пашняк. - Річ у тім, що після розпаду колгоспу всі мешканці села отримали свого часу земельні паї у безоплатне користування. З 2013 року податок за пай становив 36 гривень. Така ж сума була і у 2012 році, і у 2011. За 2014 рік він виріс до 45 гривень, за 2015 - до 52 гривень, а цьогоріч за пай доводиться платити вже по 62 гривні. Не розуміємо, на яких підставах зростає розмір комірного та за чиїм рішенням це відбувається. Звернення до сільського керівництва не дає належного роз’яснення, - там кажуть, що то вказівка районних податківців. Однак виникає питання, чому ті ж податківці не втручаються у процес оподаткування земельних паїв в інших селах нашого району, де такі, як ми, селяни, колишні колгоспники, досі платять по 30-32 гривні за пай. Згідно із законодавством, ми мали би платити 1% з доходу вирощеної на паю сільськогосподарської продукції (якщо у державному акті на право власності на землю вказано цільове призначення «для ведення товарного виробництва». Якщо ж цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», то сплата податку розподіляється таким чином: у 2014 р. - 170 грн., у 2015 р. - 224 грн., у 2016 р. - 345 грн.

Просимо допомогти нам розібратися, як нам, пайовикам, належить сплачувати податок за паї, бо ні райрада, ні адміністрація у справи селянські, як вони кажуть, не втручаються. Така невизначеність є для нас доволі обтяжливою, адже нині доводиться берегти кожну копійку…»

Писк влади

Як пояснюють у Черепковецькій сільській раді, Положення про місцеві податки, в тому числі й земельні, розробляється за отримання вичерпних консультацій територіальних податкових органів та після обговорення затверджується сесією. Ставка податку на земельну частку (пай) встановлюється відповідно до нормативно-грошової оцінки базової вартості з урахуванням коефіцієнта індексації. Саме тому помилки в оподаткуванні земельної частки, що належить, до прикладу, Івану Пашняку, немає. У цьому випадку має значення цільове призначення земельної частки: у пана Пашняка земельна частка, згідно з нормативними документами, мала призначення «для ведення товарного виробництва», тому оподатковувалася меншим податком. Зараз воно змінене на «для ведення особистого селянського господарства». Для такої категорії земельних часток ставка податку значно вища.

Довідково. Кожна земділянка має свою ціну. Грошова її оцінка, залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною та експертною. До нормативної застосовується індексація. Нормативна грошова оцінка ділянки використовується для визначення розміру земельного податку. Ст. 15 ЗУ «Про оцінку землі» встановлено, що підставою для проведення нормативної грошової оцінки земділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Для розрахунку актуальної нормативної грошової оцінки земділянки необхідно взяти за основу її оцінку, встановлену у 1995 році, та перемножити на коефіцієнт індексації й на коефіцієнт рентного доходу (нормативна грошова оцінка с/г угідь в Україні здійснювалась 01. 07.1995р.)

Оскільки в економіці відбуваються інфляційні процеси,з метою відповідності нормативної грошової оцінки реаліям та споживчим цінам, проводиться її індексація. Коефіцієнт індексації використовується для індексації нормативної грошової оцінки с/г угідь… Порядок визначення величини коефіцієнта індексації встановлений ст. 289 ПК України. Його щорічно розраховує Держземагентство не пізніше 15 січня поточного року та разом з іншими встановленими ПК органами забезпечує інформування про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель, в тому числі власників землі та землекористувачів.

Від редакції: Як видно, обчислення вартості комірного в Черепківці, здійснюється відповідно до нормативних документів (ставки податку на землю визначаються відповідно до статей 272 - 280 ПКУ). Але якщо люди вбачають у чомусь порушення свої прав, то можуть звернутися до суду.

Ми ж звертаємо увагу керівництва Черепковецької сільської ради на необхідність більш широкого роз’яснення своїй громаді злободенних земельних питань.

Підготувала Наталія БРЯНСЬКА

