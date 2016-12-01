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Новини
14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

Сьогодні, 14:16 / Коментарів: 0
«У нашому селі з якогось дива щороку зростає податок на землю, і зупинити цей процес, схоже, наміру не має ніхто, - крик душі пайовиків (від їхнього імені - голова місцевого осередку ветеранів Другої світової війни села Черепківці Глибоцького району Іван Флорович Пашняк. - Річ у тім, що після розпаду колгоспу всі мешканці села отримали свого часу земельні паї у безоплатне користування. З 2013 року податок за пай становив 36 гривень. Така ж сума була і у 2012 році, і у 2011. За 2014 рік він виріс до 45 гривень, за 2015 - до 52 гривень, а цьогоріч за пай доводиться платити вже по 62 гривні. Не розуміємо, на яких підставах зростає розмір комірного та за чиїм рішенням це відбувається. Звернення до сільського керівництва не дає належного роз’яснення, - там кажуть, що то вказівка районних податківців. Однак виникає питання, чому ті ж податківці не втручаються у процес оподаткування земельних паїв в інших селах нашого району, де такі, як ми, селяни, колишні колгоспники, досі платять по 30-32 гривні за пай. Згідно із законодавством, ми мали би платити 1% з доходу вирощеної на паю сільськогосподарської продукції (якщо у державному акті на право власності на землю вказано цільове призначення «для ведення товарного виробництва». Якщо ж цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», то сплата податку розподіляється таким чином: у 2014 р. - 170 грн., у 2015 р. - 224 грн., у 2016 р. - 345 грн.
Просимо допомогти нам розібратися, як нам, пайовикам, належить сплачувати податок за паї, бо ні райрада, ні адміністрація у справи селянські, як вони кажуть, не втручаються. Така невизначеність є для нас доволі обтяжливою, адже нині доводиться берегти кожну копійку…»
Писк влади
Як пояснюють у Черепковецькій сільській раді, Положення про місцеві податки, в тому числі й земельні, розробляється за отримання вичерпних консультацій територіальних податкових органів та після обговорення затверджується сесією. Ставка податку на земельну частку (пай) встановлюється відповідно до нормативно-грошової оцінки базової вартості з урахуванням коефіцієнта індексації. Саме тому помилки в оподаткуванні земельної частки, що належить, до прикладу, Івану Пашняку, немає. У цьому випадку має значення цільове призначення земельної частки: у пана Пашняка земельна частка, згідно з нормативними документами, мала призначення «для ведення товарного виробництва», тому оподатковувалася меншим податком. Зараз воно змінене на «для ведення особистого селянського господарства». Для такої категорії земельних часток ставка податку значно вища.
Довідково. Кожна земділянка має свою ціну. Грошова її оцінка, залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною та експертною. До нормативної застосовується індексація. Нормативна грошова оцінка ділянки використовується для визначення розміру земельного податку. Ст. 15 ЗУ «Про оцінку землі» встановлено, що підставою для проведення нормативної грошової оцінки земділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Для розрахунку актуальної нормативної грошової оцінки земділянки необхідно взяти за основу її оцінку, встановлену у 1995 році, та перемножити на коефіцієнт індексації й на коефіцієнт рентного доходу (нормативна грошова оцінка с/г угідь в Україні здійснювалась 01. 07.1995р.)
Оскільки в економіці відбуваються інфляційні процеси,з метою відповідності нормативної грошової оцінки реаліям та споживчим цінам, проводиться її індексація. Коефіцієнт індексації використовується для індексації нормативної грошової оцінки с/г угідь… Порядок визначення величини коефіцієнта індексації встановлений ст. 289 ПК України. Його щорічно розраховує Держземагентство не пізніше 15 січня поточного року та разом з іншими встановленими ПК органами забезпечує інформування про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель, в тому числі власників землі та землекористувачів.
Від редакції: Як видно, обчислення вартості комірного в Черепківці, здійснюється відповідно до нормативних документів (ставки податку на землю визначаються відповідно до статей 272 - 280 ПКУ). Але якщо люди вбачають у чомусь порушення свої прав, то можуть звернутися до суду.
Ми ж звертаємо увагу керівництва Черепковецької сільської ради на необхідність більш широкого роз’яснення своїй громаді злободенних земельних питань.
Підготувала Наталія БРЯНСЬКА
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