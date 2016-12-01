«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

Крик душі

«Нещодавно мені виставили заборгованість за споживання електроенергії, якої у мене, як сумлінного платника житлово-комунальних послуг бути не може. Довести ж неправомірність нарахування цього боргу не можу, бо не в силах вистоювати довжелезні черги, аби потрапити на прийом до керівника району електромереж, - крик душі мешканця Новоселиці Іллі Олексійовича Савчука. - У РЕМ плату за електроенергію приймають тільки після 10 числа кожного місяця, придумали «три щасливих дні», в які треба ще укластися, інакше, мовляв, застосовуватимуться відповідні заходи аж до відключення електропостачання.

Я - батько учасника бойових дій. Син наразі перебуває на службі, але оскільки він зареєстрований у помешканні, де я проживаю, то користуюся його пільгою з оплати електроенергії. Було все добре впродовж тривалого часу, але недавно після перевірки показників лічильника контролером раптом мені виписали «заборгованість» на суму аж 1416 грн. Я не допускав ніякого боргу! Це контролер понаписував казна-що! Куди мені звертатися, де шукати правди? Допоможіть розібратися з нарахуванням мені зайвої кількості кіловат, яка нічого спільного з витратами електроенергії моєю родиною не має!»

Писк влади

Як повідомив виконувач обов`язків керівника абонентського відділу Новоселицького РЕМ Ігор Георгійович Бушило, насамперед потрібно конкретно з`ясувати, пільгою чи субсидією користується Ілля Олексійович Савчук. Адже деякі громадяни, проконсультувавшись у спеціаліста територіального управління соцзахисту, іноді пишуть заяви з проханням відмінити їм належні пільги і подають заяви та декларації на отримання субсидій.

Стосовно непорозумінь, на які скаржаться споживачі, поясню, що коли вони мають бажання заплатити не за повний календарний місяць, їм просто нараховується абонплата до кінця місяця за середніми показниками.

Найкраще, звісно, заплатити за повний календарний місяць. Проблем не буде, якщо абонент передасть показники приладу обліку останнього дня місяця (залежно від кількості днів - 30-го або 31-го, або 28 чи 29, коли йдеться про лютий) і в перші три дні наступного місяця (1, 2 чи 3 числа). Показники варто передавати на загальний номер кол-центру ПАТ «Чернівціобленерго» 0 800 509 980 або на номер абонентної групи (у цьому випадку - Новоселицького РЕМ - 5 05 38. Можна також передати на номер 20300 СМС-повідомлення: 07+особовий рахунок +показник приладу обліку.

Для з`ясування окремих обставин з приводу оплати Іллі Олексійовичу Савчуку, батькові учасника бойових дій, не потрібно стояти у загальній черзі на прийом до начальника РЕМ. Слід звернутися особисто до інженера абонентної групи Ігора Бушила та отримати вичерпні відповіді на всі запитання.

Від редакції. Для всіх абонентів області повідомляємо номер телефону інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Чернівціобленерго» - (0372) 58 49 10; (0372) 52 23 35

Підготувала Наталія БРЯНСЬКА



