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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:51
15 грудня

Лікарі Буковини не обрали Ушакова головою своєї профспілки

14:16
15 грудня

Чому зростає вартість комірного у селі Черепківка?

14:11
15 грудня

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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Партнери

«Допоможіть позбутися зайвих «кіловатів»!

Сьогодні, 14:11 / Коментарів: 0
Крик душі
«Нещодавно мені виставили заборгованість за споживання електроенергії, якої у мене, як сумлінного платника житлово-комунальних послуг бути не може. Довести ж неправомірність нарахування цього боргу не можу, бо не в силах вистоювати довжелезні черги, аби потрапити на прийом до керівника району електромереж, - крик душі мешканця Новоселиці Іллі Олексійовича Савчука. - У РЕМ плату за електроенергію приймають тільки після 10 числа кожного місяця, придумали «три щасливих дні», в які треба ще укластися, інакше, мовляв, застосовуватимуться відповідні заходи аж до відключення електропостачання.
Я - батько учасника бойових дій. Син наразі перебуває на службі, але оскільки він зареєстрований у помешканні, де я проживаю, то користуюся його пільгою з оплати електроенергії. Було все добре впродовж тривалого часу, але недавно після перевірки показників лічильника контролером раптом мені виписали «заборгованість» на суму аж 1416 грн. Я не допускав ніякого боргу! Це контролер понаписував казна-що! Куди мені звертатися, де шукати правди? Допоможіть розібратися з нарахуванням мені зайвої кількості кіловат, яка нічого спільного з витратами електроенергії моєю родиною не має!»
Писк влади
Як повідомив виконувач обов`язків керівника абонентського відділу Новоселицького РЕМ Ігор Георгійович Бушило, насамперед потрібно конкретно з`ясувати, пільгою чи субсидією користується Ілля Олексійович Савчук. Адже деякі громадяни, проконсультувавшись у спеціаліста територіального управління соцзахисту, іноді пишуть заяви з проханням відмінити їм належні пільги і подають заяви та декларації на отримання субсидій.
Стосовно непорозумінь, на які скаржаться споживачі, поясню, що коли вони мають бажання заплатити не за повний календарний місяць, їм просто нараховується абонплата до кінця місяця за середніми показниками.
Найкраще, звісно, заплатити за повний календарний місяць. Проблем не буде, якщо абонент передасть показники приладу обліку останнього дня місяця (залежно від кількості днів - 30-го або 31-го, або 28 чи 29, коли йдеться про лютий) і в перші три дні наступного місяця (1, 2 чи 3 числа). Показники варто передавати на загальний номер кол-центру ПАТ «Чернівціобленерго» 0 800 509 980 або на номер абонентної групи (у цьому випадку - Новоселицького РЕМ - 5 05 38. Можна також передати на номер 20300 СМС-повідомлення: 07+особовий рахунок +показник приладу обліку.
Для з`ясування окремих обставин з приводу оплати Іллі Олексійовичу Савчуку, батькові учасника бойових дій, не потрібно стояти у загальній черзі на прийом до начальника РЕМ. Слід звернутися особисто до інженера абонентної групи Ігора Бушила та отримати вичерпні відповіді на всі запитання.
Від редакції. Для всіх абонентів області повідомляємо номер телефону інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Чернівціобленерго» - (0372) 58 49 10; (0372) 52 23 35
Підготувала Наталія БРЯНСЬКА

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