З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

Упродовж січня-листопада поточного року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалися майже 20 тис. осіб, які мали статус безробітного, а також – щодо пошуку роботи – більше 7,5 тис. осіб, яким не надано статус безробітних.
Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.
Цього року збільшився попит роботодавців на працівників. У базі даних обласної служби зайнятості налічувалося більше 12,5 тис. вакантних посад. Майже 2,6 тис. роботодавців протягом 11 місяців заявили про вакансії – це на 3,6% (на 89 роботодавців) більше, ніж у січні-листопаді 2015-го.
За сприяння обласної служби зайнятості у січні-листопаді 2016 року забезпечено роботою понад 10,5 тис. осіб, що на 10,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
«Сьогодні клієнт служби зайнятості №1 – роботодавець, – підкреслює Роман Криган. – Служба зайнятості надає роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу: зокрема, за працевлаштування безробітних на нові робочі місця компенсує роботодавцям впродовж року фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Також для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних вимогам роботодавців пропонує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості. Крім того, роботодавці можуть залучати безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які відповідають потребам територіальних громад та є суспільно корисними. Всі послуги Державної служби зайнятості безкоштовні».