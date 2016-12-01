Берегометське ЛМГ оновлює техніку

На нашому підприємстві постійно нарощують обсяги переробки деревини, створюють нові робочі місця, дбають про належні умови праці та підвищення заробітної плати. Однією з умов високопродуктивної праці є постійне оновлення машино – тракторного парку.
Доречно зазначити, що в поточному році лісмисливгосп за власні кошти придбав автомашини ГАЗ-66 та УАЗ-31514 для перевезення робітників, трелювальний трактор ЛКТ-81, в також верстат для переробки горбиля і 2 торцювальні верстати для лісопильного цеху та Мигівської пилорами.
Новопридбаний трактор успішно трелює заготовлену деревину у Лопушнянському лісництві. А доручили працювати на ньому молодому та завзятому Костянтину Бощуку, який відзначає його чудові технічні характеристики. Цей трактор – модель нового покоління, який за один раз може трелювати до 15 кубометрів деревини. А в цілому за місяць К.Бощук трелює її понад 400 – 500 куб. м.
Слід також зазначити, що у даному лісництві успішно «трудиться» іще один такий трактор, на якому, до речі працює брат Костянтина Іван. Обидва водії відзначають маневреність даних тракторів, а також те, що вони достатньо економні у витрачанні пального, створюють мале навантаження на грунт, тому й менше його пошкоджують.
- Ми щороку купуємо нову техніку та оновлюємо машино–тракторний парк, – ділиться думками т. в. о. директора Руслан Максимчук. – Це позитивно впливає на ріст продуктивності праці. Стару техніку треба постійно ремонтувати, а так як обсяги робіт щораз зростають, то відповідно і механізмів треба більше.
Звичайно, купувати техніку не завжди просто й не дешево, але результат того вартий, бо вона допомагає вчасно і якісно виконувати поставлені перед колективом завдання, - зазначає в.о начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.