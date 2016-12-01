У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

Спільний німецько-український меморіальний проект до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру «Шлях пам’яті»

19.12.16 ,11.00, вул.Челюскінців, 2 ,Областний благодійний фонд Хесед-Шушана в Чернівцах



Цього року виповнюється 75 років з того часу, коли відбулись жахливі події у Бабиному Яру та Кам’янець-Подільському – найжахливіша різня єврейського населення¬. Наприкінці серпня 1941 року поліцейські і спеціальні загони СС вбили поблизу західноукраїнського міста Кам’янець-Подільський близько 23 600 євреїв, а 29 і 30 вересня понад 33 000 євреїв було розстріляно спеціальними підрозділами служби безпеки і СД в урочищі Бабин Яр в столиці України, місті Києві. (До визволення Києва Червоною Армією в листопаді 1943 року відбувалися інші масові розстріли, в яких були вбиті радянські військовополонені, партизани, роми, українські націоналісти і багато цивільного населення різних національностей. Загалом кількість жертв у Бабиному Яру сягнула, ймовірно, понад 200 000 людей.)



Вшановуючи пам’ять загиблих, Єврейська громада міста Чернівці та області, Єврейська громада Дюссельдорфа, Єврейське Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини (Берлін) за підтримки Областного благодійного фонду Хесед-Шушана в Чернівцах презентують проект «Шлях пам`яті».



Проект ініційовано єврейською громадою м. Дюссельдорф і істориком Маттіасом Ріхтером на згадку про націоналсоціалістичні масові вбивства 55 000 євреїв 75 років тому в м. Кам’янець-Подільському і в Бабиному Яру в Україні. В рамках проекту буде представлено: - виставку, що продемонструє відвідувачам реальні історії очевидців тих подій; - фільм документаліста Володимира Георгієнка «Жінки з вулиці Бабин Яр» (1991 р.); - презентацію документального фільму «Подорож спогадів» місцями трагедії в Чернівцях, Кам’янець-Подільському та Бабиному Яру в Києві.

Мета проекту: - популяризувати пам’ятні для української, німецької та єврейської історії місця для сприяння туризму до меморіальних місць в Україні; - показати події Голокосту в Україні в 1941 р. та застерегти повторення подібної трагедії у майбутньому; - зблизити людей різних національностей та сприяти більш тісній співпраці з представниками українського громадянського суспільства на тлі культурно-історичної пам’яті; - стимулювати педагогічний процес виховання толерантності між молодими українцями і німцями, і у такий спосіб розробити нові концепції освітньої роботи для того часу, коли свідків тих подій вже не буде. Супровідна інформація «Шлях пам’яті» - це емоційна та інформаційно-насичена подорож місцями трагедії 1941 року. Достовірні факти та історії для створення проекту надали очевидці тих подій, їхні родичі, а також історики і журналісти. Це не просто розповіді, а болісні спогади про жахливі події 1941-го року. Особливістю заходу буде виступ українського режисера Володимира Георгієнка, який народився в Україні, але проживає в Дюссельдорфі. Починаючи з 1981 року, він знімав в СРСР фільми про Бабин Яр, викриваючи у такий спосіб замовчувані масові вбивства єврейських громадян. Тема розстрілів єврейського народу в 1941 р. вражала режисера страшними фактами, про які він дізнавався під час створення фільмів. «Я свідомо пішов на створення монтажного калейдоскопа зі страшних кадрів кінохроніки і фото, щоб створити образ вселенського побоїща, нечуваних досі в історії воєн злодіянь катів, які знищили в ярах Бабиного Яру близько 33 тисяч євреїв Києва», - говорить режисер. Фільм «Подорож спогадів», презентація якого також буде представлена на виставці, був відзнятий для того, щоб історії свідків тих страшних подій залишилися для наступних поколінь, щоб молодь знала про події масових розстрілів євреїв, а також заради об’єднання народів різних національностей. Координатори наголошують, що уривки з фільму, що буде презентований в Музеї історії Києва 28 вересня, покажуть у повнометражній версії на кінофестивалі Пауля Шпіґеля навесні 2017 року. Участь німецьких поліцейських у масових розстрілах євреїв стала підставою для запрошення до участі у фільмі колишнього хаупткомісара поліції Дюссельдорфа Клауса Дьонеке, який нині досліджує злочини німецьких націоналсоціалістів у Польщі, Білорусі й Україні. За свою активну діяльність Дьонеке став першим німецьким поліцейським, якому надали почесне право покласти вінок у Яд ва-Шем (офіційний меморіал в Єрусалимі, Ізраїль, присвячений жертвам Голокосту), а також став першим німецьким поліцейським, якому надали почесне право покласти пам’ятний вінок і в Бабиному Яру. В листопаді цього року він отримає найвищу медаль єврейської громади Західної Німеччини – «Медаль Йозефа Нойбергера» на знак подяки за залучення до викриття злочинів Голокосту. Єврейська громада Дюссельдорфа. Одна з найчисельніших у Німеччині. Зв’язок з регіоном м. Дюссельдорфу існує також і через злочинців. Так, один із головних злочинців, Фрідріх Йекельн, працював вищим керівником поліції СС в Дюссельдорфі і керував розстрілами євреїв у Західної України, Кам’янець-Подільському, Києві (Бабин Яр) та Дніпропетровську. Організатори проекту: Єврейська громада Дюссельдорфа, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Музей історії Києва. Проект здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в Берліні