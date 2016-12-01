Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

11:34
14 грудня

У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це радиУ сім’ї Проданів почалися проблеми18 грудня – вибори до об’єднаних громад у Вижниці і Ваш ...УНСОвці затримали "КамАЗ" з контрабандною деревиноюУ Чернівцях горить пивзаводНімці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депута ...Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення с ...Депутат "Самопомочі" в Чернівецькій міськраді обмовив ...Україна займає ганебне останнє місце в Європі за рівнем ...Савченко вийшла з "Батьківщини" – депутат Крулько14 грудня о 18.30Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні по ...Грип на Буковині є. Ліків немаЦьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину б ...На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,7 ...
Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




Календар
«    Грудень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Партнери

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

Сьогодні, 13:17 / Коментарів: 0
Спільний німецько-український меморіальний проект до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру «Шлях пам’яті»
19.12.16 ,11.00, вул.Челюскінців, 2 ,Областний благодійний фонд Хесед-Шушана в Чернівцах

Цього року виповнюється 75 років з того часу, коли відбулись жахливі події у Бабиному Яру та Кам’янець-Подільському – найжахливіша різня єврейського населення¬. Наприкінці серпня 1941 року поліцейські і спеціальні загони СС вбили поблизу західноукраїнського міста Кам’янець-Подільський близько 23 600 євреїв, а 29 і 30 вересня понад 33 000 євреїв було розстріляно спеціальними підрозділами служби безпеки і СД в урочищі Бабин Яр в столиці України, місті Києві. (До визволення Києва Червоною Армією в листопаді 1943 року відбувалися інші масові розстріли, в яких були вбиті радянські військовополонені, партизани, роми, українські націоналісти і багато цивільного населення різних національностей. Загалом кількість жертв у Бабиному Яру сягнула, ймовірно, понад 200 000 людей.)

Вшановуючи пам’ять загиблих, Єврейська громада міста Чернівці та області, Єврейська громада Дюссельдорфа, Єврейське Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини (Берлін) за підтримки Областного благодійного фонду Хесед-Шушана в Чернівцах презентують проект «Шлях пам`яті».

Проект ініційовано єврейською громадою м. Дюссельдорф і істориком Маттіасом Ріхтером на згадку про націоналсоціалістичні масові вбивства 55 000 євреїв 75 років тому в м. Кам’янець-Подільському і в Бабиному Яру в Україні. В рамках проекту буде представлено: - виставку, що продемонструє відвідувачам реальні історії очевидців тих подій; - фільм документаліста Володимира Георгієнка «Жінки з вулиці Бабин Яр» (1991 р.); - презентацію документального фільму «Подорож спогадів» місцями трагедії в Чернівцях, Кам’янець-Подільському та Бабиному Яру в Києві.
Мета проекту: - популяризувати пам’ятні для української, німецької та єврейської історії місця для сприяння туризму до меморіальних місць в Україні; - показати події Голокосту в Україні в 1941 р. та застерегти повторення подібної трагедії у майбутньому; - зблизити людей різних національностей та сприяти більш тісній співпраці з представниками українського громадянського суспільства на тлі культурно-історичної пам’яті; - стимулювати педагогічний процес виховання толерантності між молодими українцями і німцями, і у такий спосіб розробити нові концепції освітньої роботи для того часу, коли свідків тих подій вже не буде. Супровідна інформація «Шлях пам’яті» - це емоційна та інформаційно-насичена подорож місцями трагедії 1941 року. Достовірні факти та історії для створення проекту надали очевидці тих подій, їхні родичі, а також історики і журналісти. Це не просто розповіді, а болісні спогади про жахливі події 1941-го року. Особливістю заходу буде виступ українського режисера Володимира Георгієнка, який народився в Україні, але проживає в Дюссельдорфі. Починаючи з 1981 року, він знімав в СРСР фільми про Бабин Яр, викриваючи у такий спосіб замовчувані масові вбивства єврейських громадян. Тема розстрілів єврейського народу в 1941 р. вражала режисера страшними фактами, про які він дізнавався під час створення фільмів. «Я свідомо пішов на створення монтажного калейдоскопа зі страшних кадрів кінохроніки і фото, щоб створити образ вселенського побоїща, нечуваних досі в історії воєн злодіянь катів, які знищили в ярах Бабиного Яру близько 33 тисяч євреїв Києва», - говорить режисер. Фільм «Подорож спогадів», презентація якого також буде представлена на виставці, був відзнятий для того, щоб історії свідків тих страшних подій залишилися для наступних поколінь, щоб молодь знала про події масових розстрілів євреїв, а також заради об’єднання народів різних національностей. Координатори наголошують, що уривки з фільму, що буде презентований в Музеї історії Києва 28 вересня, покажуть у повнометражній версії на кінофестивалі Пауля Шпіґеля навесні 2017 року. Участь німецьких поліцейських у масових розстрілах євреїв стала підставою для запрошення до участі у фільмі колишнього хаупткомісара поліції Дюссельдорфа Клауса Дьонеке, який нині досліджує злочини німецьких націоналсоціалістів у Польщі, Білорусі й Україні. За свою активну діяльність Дьонеке став першим німецьким поліцейським, якому надали почесне право покласти вінок у Яд ва-Шем (офіційний меморіал в Єрусалимі, Ізраїль, присвячений жертвам Голокосту), а також став першим німецьким поліцейським, якому надали почесне право покласти пам’ятний вінок і в Бабиному Яру. В листопаді цього року він отримає найвищу медаль єврейської громади Західної Німеччини – «Медаль Йозефа Нойбергера» на знак подяки за залучення до викриття злочинів Голокосту. Єврейська громада Дюссельдорфа. Одна з найчисельніших у Німеччині. Зв’язок з регіоном м. Дюссельдорфу існує також і через злочинців. Так, один із головних злочинців, Фрідріх Йекельн, працював вищим керівником поліції СС в Дюссельдорфі і керував розстрілами євреїв у Західної України, Кам’янець-Подільському, Києві (Бабин Яр) та Дніпропетровську. Організатори проекту: Єврейська громада Дюссельдорфа, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Музей історії Києва. Проект здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в Берліні
СХОЖІ НОВИНИ:
У Києві пройшла траурна процесія, приурочена 71-й річниці трагедії Бабиного ...На Буковині відбувся мітинг-реквієм з нагоди річниці розстрілу євреїв фашис ...У спільній молитві чернівчани і гості міста згадають євреїв, що стали жертв ...Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв ГолокостуУ Чернівцях відкрили меморіальний комплекс в’язням гетто
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"