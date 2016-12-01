16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

Правила роботи на єдиному податку залежать від того, яку групу для здійснення діяльності обере підприємець. Протягом року підприємець може добровільно переходити з однієї групи до іншої, якщо відповідає критеріям для бажаної групи. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Перейти на спрощену систему оподаткування, або змінити групу єдиного податку можна з початку будь-якого кварталу. Нагадаємо, що згідно з діючим законодавством, а саме: п.п. 298.1.1-298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України, заява про перехід на спрощену систему оподаткування подається не пізніше ніж за 15 днів до початку нового кварталу.
Для переходу із загальної системи оподаткування на спрощену з 1 січня 2017 року, або зміну групи єдиного податку, заяву про застосування спрощеної системи оподаткування слід подати до 16 грудня 2016 року. При цьому, до поданої заяви необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Зауважимо, що ті, хто добровільно хоче відмовитися від спрощеної системи і перейти на загальну з I кварталу 2017 року, повинні до 21 грудня 2016 року подати відповідну заяву про відмову від роботи на єдиному податку з 1 січня 2017 року.
Якщо спрощенця влаштовує його група, то подавати заяву, щоб продовжити своє перебування на єдиному податку в наступному році, не потрібно.